Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
7.06

Sreda, 18. 2. 2026, 7.06

Vatikan ne bo sodeloval v Trumpovem Odboru za mir

Sa. B., STA

Vatikan | Da Vatikan v Trumpovem odboru ne bo sodeloval, je Parolin v torek naznanil po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello in premierko Giorgio Meloni.

Da Vatikan v Trumpovem odboru ne bo sodeloval, je Parolin v torek naznanil po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello in premierko Giorgio Meloni.

Foto: Shutterstock

Vatikan je sporočil, da ne bo sodeloval v Odboru za mir, ki je bil januarja ustanovljen na pobudo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Kot je v torek med drugim pojasnil vatikanski državni sekretar Pietro Parolin, za upravljanje svetovnih kriz v prvi vrsti skrbijo Združeni narodi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da Vatikan v Trumpovem odboru ne bo sodeloval, je Parolin v torek naznanil po srečanju z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello in premierko Giorgio Meloni, potem ko je Italija sporočila, da bo v Odboru za mir sodelovala kot opazovalka. "Za nas obstaja nekaj kritičnih točk, ki jih je treba razjasniti," je dejal Parolin in dodal, da je ena od njih ta, da "na mednarodni ravni za krizne razmere skrbijo zlasti Združeni narodi". "To je ena od točk, pri katerih vztrajamo," je dejal.

V Washingtonu prvo zasedanje odbora

Odbor za mir je bil s podpisom ustanovne listine uradno ustanovljen 22. januarja ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) v Davosu. Sprva je bil v okviru Trumpovega mirovnega načrta za Gazo zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni, njegov namen pa se je do ustanovitve razvil v širše reševanje mednarodnih kriz.

V Washingtonu bo v četrtek potekalo prvo zasedanje odbora. Povabilo k sodelovanju je sprejelo okrog 30 voditeljev, med članicami pa ne bo večine evropskih držav. Kritiki opozarjajo, da ustanovitev tovrstnega organa spodkopava temelje mednarodne ureditve na čelu z ZN.

