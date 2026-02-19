Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Četrtek,
19. 2. 2026,
6.30

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod napad Donald Trump ZDA Iran

Četrtek, 19. 2. 2026, 6.30

1 minuta

Ameriška vojska pripravljena napasti Iran, čakajo le še Trumpa

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Iran | Vojska je pripravljena na morebitne napade na Iran že v soboto, vendar se bo časovni okvir za napad verjetno podaljšal preko tega vikenda, ker Trump še ni sprejel odločitve, je poročala ameriška televizija CBS. | Foto Reuters

Vojska je pripravljena na morebitne napade na Iran že v soboto, vendar se bo časovni okvir za napad verjetno podaljšal preko tega vikenda, ker Trump še ni sprejel odločitve, je poročala ameriška televizija CBS.

Foto: Reuters

Ameriška vojska naj bi bila pripravljena napasti Iran že ta konec tedna, vendar predsednik ZDA Donald Trump dokončne odločitve o tem še ni sprejel, poročajo ameriški mediji, ki se sklicujejo na neimenovane vojaške in vladne vire.

Vojska je pripravljena na morebitne napade na Iran že v soboto, vendar se bo časovni okvir za napad verjetno podaljšal preko tega vikenda, ker Trump še ni sprejel odločitve, je poročala ameriška televizija CBS. Pogovori znotraj vlade glede možnosti napada naj bi potekali nenehno in tudi Trump naj bi intenzivno razmišljal o tem.

Pentagon bo zaradi možnosti iranskih povračilnih ukrepov v naslednjih treh dneh začasno del svojega osebja z Bližnjega vzhoda preselil v Evropo ali ZDA. Po besedah enega od virov je za Pentagon običajna praksa, da pred morebitno vojaško akcijo ZDA premesti sredstva in osebje, kar pa ne pomeni nujno, da je napad na Iran neizogiben, poroča CBS.

V regiji kopičijo vojaške sile

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je na novinarski konferenci v sredo dejala, da obstaja veliko razlogov in argumentov za napad na Iran, vendar je diplomacija vedno Trumpova prva izbira. ZDA imajo v regiji že bojno skupino ladij okrog letalonosilke Abraham Lincoln, približuje pa se ji še druga skupina okrog letalonosilke Gerald Ford, ki je bila v sredo blizu obale zahodne Afrike, poroča CBS.

V torek so v Ženevi potekala pogajanja o iranskem jedrskem programu med predstavniki ZDA in Irana. O konkretnem napredku niso poročali, prav tako ni znano ali se bodo pogajanja nadaljevala. Televizija CBS medtem tudi poroča, da namerava Trump iz Sirije v naslednjih dveh mesecih umakniti še preostalih 1.000 ameriških vojakov, ki so bili od leta 2015 del sil za boj proti Islamski državi.

F-35
Novice Nove informacije: Trumpov veliki napad na Iran je tik pred vrati
Lovska letala F-22
Novice Američani na Bližnji vzhod poslali na desetine lovcev
Abas Aragči
Novice Aragči: Z ZDA smo se dogovorili o vodilnih načelih
Bližnji vzhod napad Donald Trump ZDA Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.