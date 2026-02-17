V Švici se bodo danes nadaljevala pogajanja med Iranom in ZDA. Iran zastopa zunanji minister Abas Aragči, ki je od nedelje v Ženevi opravil tudi več drugih srečanj, ZDA pa posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. Ključna točka v pogajanjih je iranski jedrski program.

Aragči je v Ženevo pripotoval že v nedeljo zvečer, pred današnjimi pogajanji pa se je v spremstvu delegacije diplomatov in jedrskih strokovnjakov med drugim sestal tudi z generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem.

Ne namerava se uklanjati grožnjam

Iranski zunanji minister je v ponedeljek po prihodu v Švico na omrežju X sporočil, da je v Ženevo prispel "s konkretnimi idejami za dosego poštenega in pravičnega sporazuma", ne namerava pa se uklanjati grožnjam.

Ključna točka v pogajanjih je sicer iranski jedrski program. V Teheranu so želeli omejiti pogovore le na jedrska vprašanja, Washington pa je doslej vztrajal pri razširitvi pogovorov še na druge teme, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji, k čemur je pozival tudi Izrael.

ZDA in Iran sta pogovore začela v začetku meseca v Omanu po večtedenskem naraščanju napetosti. Trump je Teheranu večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev dveh letalonosilk v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.