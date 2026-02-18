Američani na Bližnji vzhod poslali na desetine lovcev

Ameriška vojska je v zadnjem dnevu na Bližnji vzhod poslala na desetine lovskih letal, poročajo tuji mediji, ki se sklicujejo na javno dostopne podatke o sledenju poletov. To se je zgodilo v času pogajanj med ZDA in Iranom v Švici glede iranskega jedrskega programa. V zadnjem mesecu so ZDA na Bližnji vzhod napotile tudi že dve letalonosilki.

Med letali, ki so jih poslali na Bližnji vzhod, so lovci F-22, F-35 in F-16. Da je bilo v zadnjih 24 urah v regijo napotenih več kot 50 lovskih letal, je za portal Axios potrdil tudi ameriški uradnik.

Additional footage showing the arrival of 6 F-22 Raptors at RAF Lakenheath in Suffolk, England, with additional Raptors from the 1st Fighter Wing expected to depart soon from Langley Air Force Base, Virginia bound for Lakenheath. Once in Europe, all twelve of the F-22s are… pic.twitter.com/72UICEEvSr — OSINTdefender (@sentdefender) February 17, 2026

Pogajanja v Ženevi so se začela v času kopičenja ameriške vojske v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je z uporabo vojaške sile zagrozil že večkrat, najprej po nasilnih protestih prejšnji mesec, nato še v kontekstu iranskega jedrskega programa. Napotitev dodatnih lovskih letal se tako sklada z omenjenimi političnimi sporočili, kar dodatno povečuje pritisk na Teheran pred nadaljevanjem pogajanj.

There are currently 36x F-16s and 12x F-22s on the move, or about to depart towards the Middle East. 12x F-16s each from Aviano and Spangdahlem in Europe, and 12x from McEntire Joint National… https://t.co/5OsSSHZVp3 pic.twitter.com/eZGqbqvnyg — Armchair Admiral 🇬🇧 (@ArmchairAdml) February 17, 2026

ZDA so na Bližnji vzhod v zadnjem mesecu napotile tudi dve letalonosilki. Prejšnji mesec so tja poslali letalonosilko USS Abraham Lincoln, pred dnevi pa še največjo ameriško letalonosilko USS Gerald R. Ford.