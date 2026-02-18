Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
18. 2. 2026,
7.42

Osveženo pred

1 ura, 27 minut

Sreda, 18. 2. 2026, 7.42

1 ura, 27 minut

Američani na Bližnji vzhod poslali na desetine lovcev

Avtor:
Sa. B.

Lovska letala F-22 | Ameriška vojska je na Bližnji vzhod med drugim poslala lovska letala F-22. | Foto Shutterstock

Ameriška vojska je na Bližnji vzhod med drugim poslala lovska letala F-22.

Foto: Shutterstock

Ameriška vojska je v zadnjem dnevu na Bližnji vzhod poslala na desetine lovskih letal, poročajo tuji mediji, ki se sklicujejo na javno dostopne podatke o sledenju poletov. To se je zgodilo v času pogajanj med ZDA in Iranom v Švici glede iranskega jedrskega programa. V zadnjem mesecu so ZDA na Bližnji vzhod napotile tudi že dve letalonosilki.

Med letali, ki so jih poslali na Bližnji vzhod, so lovci F-22, F-35 in F-16. Da je bilo v zadnjih 24 urah v regijo napotenih več kot 50 lovskih letal, je za portal Axios potrdil tudi ameriški uradnik.

Pogajanja v Ženevi so se začela v času kopičenja ameriške vojske v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je z uporabo vojaške sile zagrozil že večkrat, najprej po nasilnih protestih prejšnji mesec, nato še v kontekstu iranskega jedrskega programa. Napotitev dodatnih lovskih letal se tako sklada z omenjenimi političnimi sporočili, kar dodatno povečuje pritisk na Teheran pred nadaljevanjem pogajanj.

ZDA so na Bližnji vzhod v zadnjem mesecu napotile tudi dve letalonosilki. Prejšnji mesec so tja poslali letalonosilko USS Abraham Lincoln, pred dnevi pa še največjo ameriško letalonosilko USS Gerald R. Ford.

