Iranski zunanji minister Abas Aragči je prispel v Ženevo, kjer naj bi se po napovedih Teherana v torek začel nov krog pogajanj med Iranom in ZDA o iranskem jedrskem programu. Bela hiša je v nedeljo zvečer potrdila, da se bosta pogovorov ta teden udeležila posebni odposlanec Steve Witkoff in zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jared Kushner.

"Zunanji minister je v Ženevo prispel na čelu diplomatske delegacije in strokovnjakov, da bi sodeloval v drugem krogu jedrskih pogajanj," je danes poročala iranska državna televizija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nadaljevanje pogovorov z začetka meseca

Aragči se bo srečal tudi z zunanjima ministroma Švice in Omana ter generalnim direktorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafaelom Grossijem, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo.

Bela hiša pa je v nedeljo zvečer potrdila, da bosta na pogovore, ki bodo v Ženevi potekali ta teden, odpotovala posebni odposlanec Witkoff in Trumpov zet Kushner. Po pogovorih z Iranom naj bi se Witkoff in Kushner udeležila tudi pogovorov med Rusijo in Ukrajino v Ženevi, poroča AFP.

ZDA in Iran bosta v Ženevi nadaljevala pogovore, ki sta jih začela v začetku meseca v Omanu po večtedenskem naraščanju napetosti. Trump je večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem in ukazal napotitev dveh letalonosilk v Perzijski zaliv, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.