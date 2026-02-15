Iran je pripravljen sprejeti kompromise v okviru jedrskih pogajanj z ZDA, če bo Washington pripravljen na pogovore o umiku sankcij proti Iranu, je v pogovoru za britanski BBC povedal namestnik iranskega zunanjega ministra. Nov krog pogovorov med stranema bo potekal v torek v Ženevi.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Madžid Taht-Ravanči je v pogovoru za BBC v Teheranu dejal, da je "žogica na strani ZDA, da dokažejo, da želijo skleniti sporazum". "Če so iskreni, sem prepričan, da bomo odprli pot k sporazumu," je dodal.

Pogajalci ZDA in Irana so v začetku februarja opravili posredne pogovore v Omanu. Taht-Ravanči je potrdil, da bo drugi krog potekal v torek v Ženevi, in dejal, da so pogovori potekali "bolj ali manj v pozitivni smeri, vendar je še prezgodaj za oceno".

Kaj je glavna zahteva Irana?

Ena od glavnih zahtev Irana je bila, da bi morali pogovore omejiti le na vprašanja, povezana z jedrskim programom. Po besedah namestnika zunanjega ministra to razume tudi Washington, ki sicer še vedno vztraja pri razširitvi pogovorov na druga vprašanja, kot sta iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji.

K vključitvi balističnih raket v pogajanja teži tudi Izrael. Teheranu so večkrat obtožili Izrael, da skuša sabotirati pogajalski proces, medtem ko se druge države na Bližnjem vzhodu trudijo izogniti vojni.

"V regiji opažamo skoraj soglasno nasprotovanje vojni," je dejal Taht-Ravanči. Dodal je, da bodo Iranci v torek na pogajanja v Ženevo prišli z optimizmom. "Storili bomo vse, kar je v naši moči, vendar mora tudi druga stran dokazati, da je iskrena," je dodal.

Ameriška stran je večkrat zatrdila, da je Iran tisti, ki preprečuje napredek v pogajanjih. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v soboto dejal, da predsednik Donald Trump želi doseči sporazum z Iranom, vendar bo to "zelo težko".

Trump zagrozil Iranu s travmatičnimi posledicami

Trump je pred tem v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bodo sklenili dogovora glede jedrskega programa. Prav tako je odredil napotitev druge ameriške letalonosilke na Bližnji vzhod.

Ameriška vojska naj bi se ob tem pripravljala na možnost večtedenskih vojaških operacij proti Iranu, če bi Trump odredil napad na islamsko državo, je ob sklicevanju na dva ameriška vira poročala tiskovna agencija Reuters.