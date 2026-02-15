Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
8.27

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Donald Trump Iran

Nedelja, 15. 2. 2026, 8.27

1 ura

Iran pripravljen na kompromise z ZDA

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,17
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA | Trump je pred tem v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bodo sklenili dogovora glede jedrskega programa. | Foto Guliverimage

Trump je pred tem v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bodo sklenili dogovora glede jedrskega programa.

Foto: Guliverimage

Iran je pripravljen sprejeti kompromise v okviru jedrskih pogajanj z ZDA, če bo Washington pripravljen na pogovore o umiku sankcij proti Iranu, je v pogovoru za britanski BBC povedal namestnik iranskega zunanjega ministra. Nov krog pogovorov med stranema bo potekal v torek v Ženevi.

Namestnik iranskega zunanjega ministra Madžid Taht-Ravanči je v pogovoru za BBC v Teheranu dejal, da je "žogica na strani ZDA, da dokažejo, da želijo skleniti sporazum". "Če so iskreni, sem prepričan, da bomo odprli pot k sporazumu," je dodal.

Pogajalci ZDA in Irana so v začetku februarja opravili posredne pogovore v Omanu. Taht-Ravanči je potrdil, da bo drugi krog potekal v torek v Ženevi, in dejal, da so pogovori potekali "bolj ali manj v pozitivni smeri, vendar je še prezgodaj za oceno".

Kaj je glavna zahteva Irana? 

Ena od glavnih zahtev Irana je bila, da bi morali pogovore omejiti le na vprašanja, povezana z jedrskim programom. Po besedah namestnika zunanjega ministra to razume tudi Washington, ki sicer še vedno vztraja pri razširitvi pogovorov na druga vprašanja, kot sta iranski program za izdelavo balističnih raket in podpora oboroženim skupinam v regiji.

K vključitvi balističnih raket v pogajanja teži tudi Izrael.  Teheranu so večkrat obtožili Izrael, da skuša sabotirati pogajalski proces, medtem ko se druge države na Bližnjem vzhodu trudijo izogniti vojni.

"V regiji opažamo skoraj soglasno nasprotovanje vojni," je dejal Taht-Ravanči. Dodal je, da bodo Iranci v torek na pogajanja v Ženevo prišli z optimizmom. "Storili bomo vse, kar je v naši moči, vendar mora tudi druga stran dokazati, da je iskrena," je dodal.

Ameriška stran je večkrat zatrdila, da je Iran tisti, ki preprečuje napredek v pogajanjih. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v soboto dejal, da predsednik Donald Trump želi doseči sporazum z Iranom, vendar bo to "zelo težko".

Trump zagrozil Iranu s travmatičnimi posledicami 

Trump je pred tem v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bodo sklenili dogovora glede jedrskega programa. Prav tako je odredil napotitev druge ameriške letalonosilke na Bližnji vzhod.

Ameriška vojska naj bi se ob tem pripravljala na možnost večtedenskih vojaških operacij proti Iranu, če bi Trump odredil napad na islamsko državo, je ob sklicevanju na dva ameriška vira poročala tiskovna agencija Reuters.

Ameriška letalonosilka
Novice ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo še eno letalonosilko
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trump po srečanju z Netanjahujem za nadaljevanje pogajanj z Iranom
Masud Pezeškian
Novice Iranski predsednik: Iran se ne bo uklonil pretiranim zahtevam glede jedrskega programa
ZDA Donald Trump Iran
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.