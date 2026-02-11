Iranski predsednik: Iran se ne bo uklonil pretiranim zahtevam glede jedrskega programa

Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes dejal, da se Iran ne bo uklonil "pretiranim zahtevam" glede svojega jedrskega programa. V govoru v Teheranu ob 47. obletnici islamske revolucije je še poudaril, da Iran ne namerava pridobiti jedrskega orožja.

"Iran se ne bo uklonil agresiji, vendar nadaljujemo dialog z vsemi močmi s sosednjimi državami, da bi vzpostavili mir v regiji," je poudaril Pezeškian v govoru na teheranskem trgu Azadi, prizorišču ene od številnih tradicionalnih parad ob obletnici islamske revolucije.

Zagotovil je tudi, da je država pripravljena na vsakršno preverjanje svojega jedrskega programa, in vztrajal, da Teheran ne namerava pridobiti jedrskega orožja.

Jedrsko orožje sicer velja za glavno težavo v odnosih med ZDA in Iranom. ZDA skupaj z Izraelom obtožujejo Iran, da si prizadeva za izdelavo jedrskega orožja, medtem ko v Teheranu vztrajajo, da imajo izključno miroljubne namene. V Omanu so v petek potekali prvi posredni pogovori med Iranom in ZDA po ameriških napadih na Iran junija lani, po napovedih obeh strani pa se bodo pogovori nadaljevali.

Pezeškian pozval k nacionalni enotnosti

Iranski predsednik je v govoru ob obletnici islamske revolucije tudi pozval k nacionalni enotnosti. "Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo enotnost v boju proti grožnjam, zarotam, napačnim razvojnim trendom ali zavajanjem, ki včasih vplivajo na naše mlade," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije DPA.

Irancem se je tudi opravičil za "pomanjkljivosti v državi". Praznovanje obletnice islamske revolucije sicer letos poteka v senci brutalnega zatrtja množičnih protestov v začetku januarja.

Ob obletnici revolucije so v Iranu danes tradicionalno predstavili tudi vojaško opremo. Med drugim je bilo po poročanju DPA na ulicah opaziti mobilne lanserje raket na tovornjakih z maketami balističnih raket.