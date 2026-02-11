Trump po srečanju z Netanjahujem za nadaljevanje pogajanj z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je danes po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočil, da se nista dogovorila ničesar dokončnega, pri čemer je vztrajal, da se pogajanja z Iranom glede jedrskega programa nadaljujejo. Iz Netanjahujevega urada so sporočili, da je premier izpostavil varnostne potrebe Izraela.

"Ničesar dokončnega nisva dosegla, razen tega, da sem vztrajal, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo, da bi videli, ali je mogoče skleniti sporazum. Če bo to mogoče, bom premierju sporočil, da bo to naša prva in prednostna možnost. Če ne bo mogoče, bomo morali počakati in videti, kakšen bo izid," je Trump po srečanju z Netanjahujem sporočil na svojem družbenem omrežju Truth Social.

"Premier je med srečanjem z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom poudaril varnostne potrebe Izraela v okviru pogajanj med ZDA in Iranom. Voditelja sta se dogovorila, da bosta nadaljevala tesno sodelovanje in medsebojne stike," pa je v sporočilu za javnost navedel Netanjahujev urad.

Izraelski mediji so poročali, da je Netanjahu v Belo hišo prinesel dokumente, ki naj bi dokazovali, da Iranci zavajajo ZDA glede pobijanja lastnih državljanov ob nedavnih protestih. Trumpa, ki je že grozil z vojaškim posredovanjem proti Iranu in okrepil prisotnost oboroženih sil ZDA na Bližnjem vzhodu, je želel prepričati o še ostrejšem pristopu, vendar pri tem očitno ni bil povsem uspešen, poročajo ameriški mediji.

Predstavniki ZDA in Irana so se prejšnji teden sestali na pogajanjih v Omanu, vendar niso dosegli preboja. Šlo je za prve pogovore med stranema, odkar se je Washington junija lani pridružil izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

Že sedmi sestanek

Iran si prav tako želi nadaljevati pogajanja, vendar vztraja pri omejitvi na vprašanja, povezana z jedrskim programom. Washington jih medtem želi razširiti tudi na druga vprašanja, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket, k čemur naj bi danes v Beli hiši težil tudi Netanjahu, poroča AFP. Voditelja Izraela in ZDA sta se sestala že sedmič, odkar je Trump pred nekaj več kot letom dni znova prevzel položaj predsednika ZDA. Tokratno srečanje je bilo sicer manj pompozno in opazno. Netanjahu je vstopil skozi stranska vrata, skupnih izjav ni bilo, prav tako niso organizirali novinarske konference.

Izraelski premier se je v Washingtonu srečal tudi z ameriškim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom in Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem.

Pred odhodom v ZDA je dejal, da se bo s Trumpom pogovarjal predvsem o pogajanjih z Iranom, govorila pa naj bi tudi o Gazi in drugih regionalnih vprašanjih, kar je v zapisu na Truth Social po pogovorih potrdil tudi ameriški predsednik in pohvalil "izjemen napredek v Gazi in na splošno v regiji".