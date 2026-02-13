Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek zagrozil Iranu z "zelo travmatičnimi" posledicami, če ne bo sklenil dogovora glede jedrskega programa. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja med Washingtonom in Teheranom o iranskem jedrskem programu prinesla rezultate v naslednjem mesecu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Dogovor moramo skleniti, sicer bo zelo travmatično, zelo travmatično. Ne želim, da se to zgodi, vendar moramo skleniti dogovor. To bo za Iran zelo travmatično, če ne sklenejo dogovora. Videli bomo, ali bomo lahko sklenili dogovor (...), če ga ne bomo mogli, bomo morali preiti v drugo fazo," je novinarjem povedal Trump.

Predstavniki ZDA in Irana so se prejšnji teden sestali na pogajanjih v Omanu, vendar niso dosegli preboja. Šlo je za prve pogovore med stranema, odkar se je Washington junija lani pridružil izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

Iran si želi nadaljevati pogajanja, vendar vztraja pri omejitvi na vprašanja, povezana z jedrskim programom. Washington jih medtem želi razširiti tudi na druga vprašanja, kot je iranski program za izdelavo balističnih raket.

Netanjahu skeptičen glede dogovora z Iranom

O iranskem jedrskem programu je Trump v sredo v Beli hiši govoril tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Slednji je v četrtek v Washingtonu pred vrnitvijo v Izrael dejal, da Trump pripravlja teren za dogovor.

"Verjame, da bodo pogoji, ki jih ustvarja, v kombinaciji z dejstvom, da se zagotovo zavedajo, da so zadnjič naredili napako, ko niso dosegli dogovora, ustvarili pogoje za dosego dobrega dogovora," je povedal Netanjahu in ponovil, da je skeptičen glede kakršnegakoli dogovora z Iranom.