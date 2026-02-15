Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
15. 2. 2026,
12.45

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
pobegli minister Ukrajina

Nedelja, 15. 2. 2026, 12.45

9 minut

Nekdanji ukrajinski minister aretiran med begom iz države

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
German Galuščenko | German Galuščenko je želel pobegniti. | Foto Reuters

German Galuščenko je želel pobegniti.

Foto: Reuters

Nekdanji ukrajinski minister za pravosodje German Galuščenko, ki je bil novembra lani razrešen sredi preiskave korupcijskega škandala v energetskem sektorju, je bil danes aretiran, ko je skušal pobegniti iz države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Danes so detektivi med prečkanjem državne meje v okviru primera Midas pridržali nekdanjega ministra za energetiko," je v izjavi navedel ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (NABU), pri čemer sicer niso omenili Galuščenkovega imena.

"Preiskovalni postopki potekajo v skladu z zakonskimi zahtevami. Podrobnosti bodo sledile," so dodali.

V t. i. primeru Midas je NABU preiskoval 100 milijonov dolarjev težko korupcijsko afero s podkupninami, ki je novembra lani pretresla ukrajinsko politiko in energetski sektor.

Izvedli 70 preiskav in odkrili kriminalno združbo 

V obdobju 15 mesecev so takrat v sodelovanju s specializiranim protikorupcijskim tožilstvom izvedli 70 preiskav in odkrili kriminalno združbo, ki naj bi dobivala podkupnine od pogodb, ki jih je sklepal ukrajinski državni upravljavec jedrskih elektrarn Energoatom.

V središču afere naj bi bil poslovnež Timur Mindič, tesen zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Glede na ugotovitve tožilstva naj bi Galuščenko od njega prejel usluge v zameno za nadzor nad tokom denarja v energetskem sektorju.

Nekdanji minister za energetiko je bil takrat začasno razrešen, nato pa je še isti dan odstopil s položaja.

Mihajlo Fedorov
Novice Lahko ta 35-letnik obrne stvari na bolje? "Je fenomenalen fant. On je naše zadnje upanje."
Borut Sajovic
Novice Jasno sporočilo slovenskega obrambnega ministra
Volodimir Zelenski
Novice "Putin je glavna ovira na poti do miru"
Rusija Telegram
Novice Rusi ne morejo verjeti odločitvi Moskve: "Brez tega smo v Ukrajini pečeni"
pobegli minister Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.