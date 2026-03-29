Gloria Kotnik in Rok Marguč državna prvaka

Na Rogli se je v pravih zimskih razmerah končala sezona slovenskih deskarjev na snegu. V okviru tekme Fis so se slovenski tekmovalci merili za državne naslove v paralelnem veleslalomu, v odsotnosti Žana Koširja je pri moških zmagal Rok Marguč pred Timom Mastnakom in Petrom Stegovcem. Pri dekletih je naslov osvojila Gloria Kotnik. Za njo sta se uvrstili njeni nekdanji reprezentančni kolegici, ki pa sta že končali resno kariero. Druga je bila Patricija Mastnak, tretja pa Sara Goltes.

Mednarodno Fis tekmo je sicer dobil Japonec Shinya Momono pred Avstrijcem Alexandrom Payerjem in rojakom Shikohom Sugimotojem. Rok Marguč je bil četrti, Tim Mastnak sedmi, Peter Stegovec pa 13., poleg omenjenih sta nastopila še dva Slovenca.

Pri dekletih je mednarodno tekmo dobila Gloria Kotnik pred Avstrijko Carmen Kainz in Sakuro Yogo.

"Raje bi sicer zmagal Fis tekmo, a mi tudi naslov državnega prvaka nekaj pomeni. Sicer ne vem, koliko sem jih osvojil, a nekaj jih je bilo," je po naslovu dejal Marguč, ki ima mešane občutke v spominih na sezono.

"Zadovoljen sem z olimpijskimi igrami, ki so bile glavni cilj sezone, uvrstil sem se v finale, z nekaj sreče bi lahko bil tudi boljši kot 15. V svetovnem pokalu pa bi si želel kakšen finale več. Tako so moji občutki mešani. Zagotovo bi lahko bilo bolje, lahko pa bi bilo tudi slabše. Enako velja tudi s pogoji, ki sem jih imel, in tudi z odnosi v naši ekipi. Vsekakor ne bi ničesar kritiziral, več kot 20 let sem v tem športu in vem, da ni vedno lahko, kakšnih večjih težav pa ne vidim," ima po sezoni mešane občutke 39-letni Marguč, ki se še ni stoodstotno odločil, ali bo nadaljeval kariero. "Najbrž bom. Do končne odločitve pa potrebujem nekaj počitka, maja pa naj bi se vrnil na sneg."