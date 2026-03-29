Šele po silovitem trčenju s silo 50G se bo Fia zganila

Šele po siloviti nesreči Haasovega dirkača Oliverja Bearmana na veliki nagradi Japonske bo Fia reagirala in skušala do naslednje dirke nekoliko spremeniti uporabo novih pogonskih sklopov, ki so 50-odstotno električni. Mladi Britanec je trčil s silo 50G, ob prehitevanju Franca Colapinta (Alpine) pa je bil kar 45 kilometrov na uro hitrejši.

Oliver Bearman je bil s Haasom pred tretjo dirko peti v skupnem seštevku. Foto: Reuters Zdaj ni več dvoma, novi pogonski sklopi, ki so 50-odstotno električni, niso prava stvar za formulo 1, ki bi morala biti kraljica avtomotošporta. Dirkači so na to opozarjali že pred sezono. Max Verstappen (Red Bull) je že pred sezono dejal, da gre za formulo E na steroidih, Fernando Alonso (Aston Martin) pa zdaj celo pravi, da bi s temi dirkalniki lahko vozila polovica zaposlenih v njegovi ekipi, torej ne le oba dirkača.

Glavni težavi pogonskega sklopa sta dve. To lahko orišemo precej po domače. Prvič: nenadna izguba hitrosti, ko se na dolgi ravnini izprazni baterija. V zavoju 130R v Suzuki so izgubljali tudi do 50 kilometrov na uro. To pač ni več dirkanje s polnim plinom. In drugič: nenaden silovit pospešek, ko je baterija polna in dirkač pritisne na gumb za prehitevanje. Tako je bil Oliver Bearman (Haas), ko je skušal prehiteti Franca Colapinta (Alpine) pred zavojem Žlica, kar 45 kilometrov na uro hitrejši od tekmeca (pritisnil je gumb za prehitevanje). Zato je bliskovito pri kar 306 kilometrih na uro zavil v levo, da ne bi trčila, zapeljal na travo, podrl oglasni pano in zletel v zaščitne gume s silo 50G. Ko je izstopil iz dirkalnika, je šepal. Sicer ni resneje poškodovan. Novi pogonski sklopi so torej tudi nevarni.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

"Od uvedbe pravil za sezono 2026 so ta predmet razprave med Fio, ekipami, proizvajalci pogonskih sklopov, dirkači in promotorjem tekmovanja. Pravila omogočajo nekatere prilagoditve, še posebej pri uporabi električne energije. To lahko po pridobljenih podatkih optimiziramo. Od začetka je bilo mišljeno, da bomo po uvodnem delu sezone, ko bo zbranih dovolj podatkov, naredili oceno. Za april so tako že sklicani sestanki, kjer se bomo pogovarjali, če so potrebne kakšne prilagoditve," so po VN Japonske, tudi v luči Bearmanove nesreče, zapisali v sporočilu za javnost na Mednarodni avtomobilistični zvezi (Fia). Odpoved aprilskih dirk v Bahrajnu in Savdski Arabiji je s tega vidika prišla zelo prav.

Verstappen razmišlja, da po sezoni zapusti formulo 1

Max Verstappen je bil v Suzuki osmi in konkurenčen samo voznikom ekip Alpine, Haas in Racing Bulls. Foto: Reuters Max Verstappen. Že po sobotnih kvalifikacijah v Suzuki je bil precej resigniran nad novo formulo 1, po nedeljskem osmem mestu pa še bolj obupan. A ne zaradi same uvrstitve, temveč zato, ker ni mogel zares dirkati. Pierre Gasly (Alpine) ga je prehitel, ker se je Nizozemcu takrat izpraznila baterija, in je tekmeci sarkastično pomahal. Kot poroča nizozemski De Telegraaf, Verstappen zato zelo resno razmišlja, da bi po tej sezoni končal dirkanje v formuli 1. "Seveda se skušam prilagoditi, a na tak način ni prijetno dirkati. To je pravzaprav antidirkanje. In tega si ne želim," je po dirki za BBC dejal Verstappen. O takšni formuli 1 ni sanjal kot otrok, prvi. "Rad bi bil tu in bi se pri tem zabaval. Rad bi užival. Trenutno pa temu ni tako." Da je formula 1 postala izbira dirkačev, kdaj bodo polnili in kdaj praznili baterijo, pač ni več pravo dirkanje. In največji kritik tega je štirikratni prvak.

Dirko v Suzuki je dobil Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in s svojo drugo zmago kot najmlajši v zgodovini prevzel vodstvo v skupnem seštevku. George Russell (Mercedes) je bil namreč samo četrti. Na zmagovalnem balkonu sta končala še Oscar Piastri (McLaren) in Charles Leclerc (Ferrari). Četrta od 22 dirk letošnje sezone bo prvi majski konec tedna v Miamiju.