Znane podrobnosti hude tragedije, državljani šokirani: Ne glede na to, kdo je, je katastrofa

Hrvaški mediji so objavili podrobnosti tragedije na avtocesti pri Novski, v kateri sta dve osebi umrli, dve pa utrpeli poškodbe, potem ko so sredi noči poskušali prečkati avtocesto. Gre za skupino tujih državljanov, tri moške in eno žensko. Hrvaška policija še vedno izvaja preiskavo, da bi ugotovila vse okoliščine dogodka in identiteto poškodovanih.

Eden od preživelih moških je bil iz bolnišnice odpuščen. Utrpel je lažje poškodbe in je trenutno pod policijskim nadzorom. Druga preživela je ženska, zaradi hudih poškodb je bila prepeljana na zagrebško travmatološko kliniko.

Moškega odpustili iz bolnišnice, ženska mora na operacijo

"Po oskrbi in stabilizaciji stanja so pacientko v spremstvu anesteziologa prepeljali na nadaljnje zdravljenje na travmatološko kliniko. Druga oseba, mlajši moški, je utrpel lažje poškodbe. Opazovali so ga čez noč, zjutraj pa so ga predali policiji," je za portal Index povedala Slavica Konjević Pernar iz Splošne bolnišnice Nova Gradiška.

Na travmatološki kliniki so potrdili, da je ženska pri zavesti, vendar njena identiteta še ni znana. "Pacientko so sinoči sprejeli s poškodbami medenice in zlomom leve spodnje noge, zaradi česar bo potrebna operacija. Utrpela je tudi udarec v glavo, vendar je pri zavesti in komunikativna. Njene identitete še ne poznamo, vemo le, da je tuja državljanka," je pojasnil Nenad Somun iz travmatološke klinike.

Zbila sta jih dva avtomobila

Nesreča se je zgodila v petek malo pred 22. uro na avtocestnem odseku Bregana-Zagreb-Lipovac, nedaleč od Novske. "Po doslej ugotovljenih informacijah so trije moški in ena ženska tekli čez avtocesto, ko sta jih zbila dva avtomobila. Dva moška sta umrla na kraju nesreče, žensko in tretjega moškega pa so odpeljali v bolnišnico v Novi Gradiški," je za Index potrdila Maja Filipović iz Policijske uprave Sisak-Moslavina.

V enem od avtomobilov, ki sta zbila pešce, je bila državljanka Kosova, ki je zaradi stresa, ki ga je doživela, prav tako poiskala zdravniško pomoč. "Ni utrpela telesnih poškodb, je pa doživela akutno stresno reakcijo. Potem ko so ji ponudili pomoč, so jo v spremstvu moža izpustili," je povedala Konjević Pernar.

Poleg policije preiskavo celotnega dogodka opravlja tudi pristojno državno tožilstvo. Trenutno ugotavljajo identiteto poškodovanih oseb, njihov status v Republiki Hrvaški in njihovo končno destinacijo.

Državljani Hrvaške v šoku: Ne glede na to, kdo je , je katastrofa

Državljani so nad dogodkom šokirani. "Na avtocesti je katastrofa, vsi vemo, da ljudje tam vozijo hitro. Ne glede na to, kdo je, je katastrofa, nekdo je spet izgubil starša, brata, sestro," je dejal eden od domačinov.

"Tudi tisti, ki so vozili, so pod velikim stresom, zanje je to velik stres," je dodala domačinka.