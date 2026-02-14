Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sobota,
14. 2. 2026,
9.21

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28

Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča Hrvaška avtocesta avtocesta promet promet

Sobota, 14. 2. 2026, 9.21

47 minut

Štirje pešci prečkali avtocesto: dva sta umrla, dva utrpela hude poškodbe

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,28
Prometna nesreča, zaprta primorska avtocesta | Avtocesta je bila več ur zaprta za ves promet. Fotografija je simbolična. | Foto promet.si

Avtocesta je bila več ur zaprta za ves promet. Fotografija je simbolična.

Foto: promet.si

V petek okoli 21.45 se je na Hrvaškem na avtocesti Bregana–Zagreb–Lipovac pri Novski zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, dve pa sta bili hudo poškodovani. Trije neznani moški in ena ženska so prečkali avtocesto, pri čemer je vanje trčil avtomobil, poroča portal Index.

Dva pešca sta umrla na kraju nesreče, en pešec in ena peška pa sta utrpela hude poškodbe in bila prepeljana v Splošno bolnišnico Nova Gradiška. Potnik iz avtomobila, ki je trčil v pešce, je utrpel lažje poškodbe. 

Odrejena obdukcija, avtocesta za ves promet zaprta več ur 

Trupli umrlih so prepeljali v Splošno bolnišnico Sisak, kjer bodo opravili obdukcijo. 

Od 22.10 do 1.45 je bil južni pas avtoceste A3 na odseku od križišča Novska do križišča Okučani zaprt za ves promet. Promet so preusmerili na regionalno cesto. 

Policija bo o dogodku podala poročilo občinskemu državnemu tožilstvu.

Strelski obračun, italijanska avtocesta
Novice Prizor kot iz filma: vozniki priča strelskemu obračunu #video
nesreča nesreča Hrvaška avtocesta avtocesta promet promet
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.