Štirje pešci prečkali avtocesto: dva sta umrla, dva utrpela hude poškodbe

V petek okoli 21.45 se je na Hrvaškem na avtocesti Bregana–Zagreb–Lipovac pri Novski zgodila prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, dve pa sta bili hudo poškodovani. Trije neznani moški in ena ženska so prečkali avtocesto, pri čemer je vanje trčil avtomobil, poroča portal Index.

Dva pešca sta umrla na kraju nesreče, en pešec in ena peška pa sta utrpela hude poškodbe in bila prepeljana v Splošno bolnišnico Nova Gradiška. Potnik iz avtomobila, ki je trčil v pešce, je utrpel lažje poškodbe.

Odrejena obdukcija, avtocesta za ves promet zaprta več ur

Trupli umrlih so prepeljali v Splošno bolnišnico Sisak, kjer bodo opravili obdukcijo.

Od 22.10 do 1.45 je bil južni pas avtoceste A3 na odseku od križišča Novska do križišča Okučani zaprt za ves promet. Promet so preusmerili na regionalno cesto.

Policija bo o dogodku podala poročilo občinskemu državnemu tožilstvu.