Sa. B.

Prizor kot iz filma na italijanski avtocesti: vozniki priča strelskemu obračunu #video

Sa. B.

Na italijanski avtocesti med Leccejem in Brindisijem v Apuliji se je danes zjutraj zgodil incident, ki je spominjal na prizor iz akcijskega filma. Vozniki so bili priča strelskemu obračunu med tolpo oboroženih moških, ki so s puškami kalašnikov v rokah skušali oropati kombi za prevoz denarja, in karabinjerji.

Po poročanju italijanskih medijev so oboroženi moški nameravali oropati kombi podjetja za prevoz denarja BTV. Na kraj so se pripeljali z vozilom alfa romeo z utripajočimi lučmi in se pretvarjali, da so policisti. Najprej so zažgali enega od vozil in na ta način blokirali avtocesto, vozilo za prevoz denarja pa je bilo prisiljeno ustaviti.

Oropali voznike, ki so bili priča dogajanju

V nadaljevanju so v bližino vozila za prevoz denarja nastavili eksplozivno sredstvo in odjeknila je eksplozija. S puškami kalašnikov v rokah so nato skušali izvesti rop, a so jim to preprečili karabinjerji, ki so prišli na kraj dogajanja, in začel se je strelski obračun.

Pripadniki tolpe so začeli streljati v zrak, ena krogla pa je zadela vetrobransko steklo vozila pripadnikov korpusa italijanske vojske. Kot še poročajo mediji, jim ropa ni uspelo izvesti, so pa med begom oropali več voznikov, ki so bili priča celotnemu dogajanju. Dva moška, ki sta skušala pobegniti peš, so kasneje aretirali, preostale še iščejo.

Na posnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, je mogoče opaziti vsaj šest oboroženih moških, med njimi so bili nekateri oblečeni v bele kombinezone. V incidentu ni bil poškodovan nihče, je bila pa cesta na odseku med Leccejem in Brindisijem nekaj časa zaprta za promet.

