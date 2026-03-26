Jaka Lopatič

letalo smučarski poleti smučarski skoki Letalnica bratov Gorišek Planica Planica Halvor Egner Granerud Johan Andre Forfang

Po kaotični poti v Planico in skoraj brez spanca: Forfang razložil, kje je našel energijo

Johan Andre Forfang | Johann Andre Forfang je po kaotični poti iz Trondheima v Planico kljub neprespani noči navdušil v kvalifikacijah. | Foto Guliverimage

Johann Andre Forfang je po kaotični poti iz Trondheima v Planico kljub neprespani noči navdušil v kvalifikacijah.

Norveška skakalca Johann Andre Forfang in Halvor Egner Granerud sta v Planico pripotovala po zelo naporni in zapleteni poti iz Trondheima. Serija odpovedanih letov je povzročila pravi kaos, njun nastop v četrtkovih kvalifikacijah pa je bil dolgo pod vprašajem. A je Forfang kljub neprespani noči navdušil in s poletom 223,5 metra osvojil osmo mesto, nato pa v izteku Letalnice bratov Gorišek razlagal, kaj se jima je na poti dogajalo in kaj ga je dvignilo na rampi, na kateri so se mu oči zaradi utrujenosti zapirale.

Pot norveškega dvojca Johan Andre Forfang - Halvor Egner Granerud v Slovenijo se ni odvijala po načrtih. Zaradi odpovedanih letov sta morala iskati zasilno rešitev, ki ju je v Planico pripeljala šele v zgodnjih četrtkovih jutranjih urah.

24-urna pot z Norveške v Slovenijo

"Letala so bila odpovedana. Težko je bilo najti alternativno pot. Naša je vodila do Madrida, nato do Benetk. Tam smo pristali ob polnoči in se odpeljali v Slovenijo. Prišli smo pozno in sem potem zaspal šele ob 4. uri zjutraj. Težka noč je bila," je razlagal Johann Andre Forfang.

Norvežan je v Planici pristal pri 223,5 metra in kvalifikacije končal na osmem mestu.

Norvežan je dodal, da se je njegova pot pravzaprav začela že prejšnji dan zelo zgodaj zjutraj: "Moja pot se je začela že ob 4. uri zjutraj prejšnji dan. V Planico bi moral priti okoli poldneva. Potoval sem 24 ur. Malo sem spal."

"Na zaletni rampi so se mi oči zapirale"

Kljub utrujenosti je Forfang v kvalifikacijah prikazal zelo dober polet in pristal pri 223,5 metra, kar je zadostovalo za osmo mesto. Na edinem treningu na Letalnici bratov Gorišek je bil celo sedmi.

A občutki pred skokom so bili vse prej kot idealni: "Ko sem sedel na zaletni rampi, so se mi oči nekoliko zapirale. Zdaj potrebujem le spanec," je po kvalifikacijah priznal vidno izčrpani Norvežan.

Energijo mu je dala Planica

Ob vprašanju, kje je vzel energijo za tako dober nastop, je odgovoril v smehu: "Počutil sem se, kot da sanjam. Letalnica v Planici je res nekaj posebnega. Tu vedno rad skačem. Zagotovo je ena mojih najljubših. Zato sem lažje našel energijo za svoja skoka. Zdaj bom padel v posteljo."

Medtem ko je Forfang kljub izjemno naporni poti navdušil, je Halvor Egner Granerud kvalifikacije končal na 27. mestu, na prvih dveh mestih pa sta bila slovenska orla Anže Lanišek in Domen Prevc.

letalo smučarski poleti smučarski skoki Letalnica bratov Gorišek Planica Planica Halvor Egner Granerud Johan Andre Forfang
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.