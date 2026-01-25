Na košarkarje Dallasa se lepijo težave, bo tekma prestavljena?

Ljubitelji košarke bodo zaradi vremenskih težav, nad območje ZDA so se zgrnile hude zimske razmere, prikrajšani za dvoboj med Memphisom in Denverjem. V noči na ponedeljek naj bi bilo tako v ligi NBA odigranih sedem tekem. Začenja se z nedeljsko matinejo v Detroitu, košarkarji Dallasa pa so se po porazu z Dončićevimi Lakersi znašli v težavah, saj bi morali gostovati v Milwaukeeju, a je bil njihov let iz zaledenelega Teksasa na sever države že nekajkrat prestavljen.

V ligi NBA naj bi v tem večeru spravili pod streho dvoboj med Minnesoto in Golden Statom, ki bi moral biti odigran že v soboto, a je bil zaradi strelskega incidenta v Minneapolisu prestavljen za 24 ur.

V tem večeru se bodo predstavile številne visokopostavljene ekipe iz zahodne konference. Prvak Oklahoma City bo po bolečem porazu proti Indiani, devetem v tej sezoni, gostil prvaka iz leta 2019, Toronto Raptors, najbližji zasledovalec San Antonio pa bo velik favorit na papirju na domačem srečanju z New Orleansom.

Dvoboj v Memphisu je prestavljen. Nov termin še ni znan.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/MwzjQbC1Zv — NBA Communications (@NBAPR) January 25, 2026

Na košarkarje Dallasa se že nekaj časa lepijo težave. Ne predstavljajo jih le nedaven domač poraz z Dončićevimi Lakersi (110:116) ter že tako zajeten seznam poškodovanih nosilcev igre, ki ne morejo pomagati Mavericksom. Zaradi zahtevnih zimskih razmer v Dallasu letalo s Kiddovo četo zamuja na gostovanje v Milwaukee, tako da ni izključena prestavitev srečanja. Če bo Dallasu vseeno uspelo pripotovati v Milwaukee, bosta dvoboj z Bucksi najverjetneje preskočila Cooper Flagg in Klay Thompson, vprašljiv pa je status dveh Teličkov, ki sta nedavno izkazala proti Jezernikom. Vprašaj se namreč nahaja pri Maxu Christieju in Brandonu Williamsu. Oslabljen bo tudi Milwaukee, saj bo še nekaj tednov pogrešal najboljšega igralca Giannisa Antetokounmpa. Ne bo tudi Kevina Porterja Jr. in Taureana Princa.

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić bo naslednjič na delu v noči na torek v Chicagu. Foto: Reuters

Los Angeles Lakers bodo turnejo osmih zaporednih gostovanj po Dallasu nadaljevali v noči na torek v Chicagu. Luka Dončić bo dvoboj v vetrovnem mestu začel malce po 2. uri po slovenskem času, dva dni pozneje pa bo gostoval v "slovenskem" Clevelandu.

Liga NBA, 25. januar:

