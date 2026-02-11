Naj pust zadiši po domačih krofih

Pust ima svoj vonj: po ocvrtem testu, vaniliji in sladkorju v prahu, ki se tiho usede na kuhinjski pult – in na nos. To je tisti čas v letu, ko se kuhinja spremeni v mali družinski oder: nekdo preseje moko, drugi stepe jajca, tretji pripravi nadev, četrti pa že nestrpno čaka na prvi še topel grižljaj. Čeprav so domači krofi za marsikoga najlepši pustni ritual, se jih veliko ljudi sploh ne loti – ne zato, ker ne bi znali, ampak ker jih je strah, da testo ne bo vzhajalo, da bo krof preveč masten ali brez tistega "pravega" obročka.

Na srečo peka krofov ni rezervirana za izkušene mojstre – in zagotovo ne za "izbrance" v kuhinji. Ko imamo kakovostne osnovne sestavine, jasen recept in nekaj potrpežljivosti, je uspeh veliko bližje, kot se zdi. Ker pa pri krofih pogosto pomaga že to, da imamo vse pri roki (od moke, kvasa in jajc do nadevov ter posipov), je še lažje začeti samozavestno – brez zapletov in strahu.

Foto: Shutterstock

Največja skrivnost krofov: dobre osnove

Krofi so na videz preprosti, a v resnici nagradijo tiste, ki jim namenijo malo pozornosti. Ne gre za popolnost, temveč za razvijanje občutka, da testo lepo vzhaja, da je olje prave temperature, da krof v ponvi dobi tisti zlati objem in značilen svetlejši obroček. Pri tem pa so ključne osnove: kakovostna moka, zanesljiv kvas, sveža jajca, mleko in maščoba za cvrtje.

Ko so osnovne sestavine dobre, je lažje tudi vse drugo: testo je bolj predvidljivo, vzhajanje mirnejše, končni rezultat pa bolj rahel. Zato je v času pusta smiselno izbrati trgovino, kjer res dobimo vse, kar potrebujemo – brez teka po različnih lokacijah in brez stresa.

Foto: Getty Images

Vse za peko krofov na enem mestu: od moke do mrvic

Ko se enkrat odločimo, da bo letos pust dišal po domačih krofih, je največja pomoč prav to, da imamo vse zbrano na enem mestu. Pri krofih namreč ni pomembna samo "čarovnija" v roki, ampak predvsem dobre osnove – nato pa še detajli, ki naredijo razliko med dobrim in odličnim: marelična marmelada, čokoladna ali vanilijeva krema, sladkor v prahu, živahni posipi in mali dodatki za končni videz.

Prav zato je Lidl prva izbira za vse, kar potrebujemo za peko krofov – od osnovnih sestavin do nadevov, dekoracije in uporabnih pripomočkov, ki olajšajo delo. Ko je vse na enem mestu, peka postane preprosta in bolj sproščena. Manj prekinitev, manj pozabljenih malenkosti in več časa za tisti najboljši del – ko kuhinja zadiši in se začnejo zbirati lačni poskuševalci.

Foto: Getty Images

Pameten nakup, več krofov: prihranki pri večjih pakiranjih

Pri krofih skoraj vedno velja – en pladenj nikoli ni dovolj. Kdor jih je že kdaj spekel, ve, da krofi magično izginjajo – eden gre še topel, drugega samo poskusiš, tretji pa kar izgine med posipanjem. Zato je smiselno, da peko začnete z več – več moke, več jajc, več nadeva.

Tu pa pridejo na vrsto pametni nakupi. V Lidlu je poudarek tudi na večjih pakiranjih, kjer lahko pri večjih nakupih prihranite – na primer tako, da v določenih akcijah kupci prejmejo tri kilograme moke ali pet jajc gratis. To pomeni manj skrbi pri pripravi, boljši občutek pri blagajni in več prostora za ustvarjalnost (beri: še en nadev "za vsak slučaj").

Foto: Shutterstock

Recepti za uspeh z Lidlovimi ambasadorji

Da bo prvi poskus res čim lažji, se splača slediti preverjenim receptom, kjer je vse razloženo korak za korakom. Zato v Lidlu v času pusta izpostavljajo tudi recepte ambasadorjev – z idejami, ki pokrijejo tako klasiko kot bolj moderne zasuke.

Foto: Lidl Slovenija

1) Bavarski krofi s kremo in čokolado (Sašo Šketa)

Če si želite krofa, ki je malo bolj prazničen, so bavarski krofi prava izbira: rahlo testo, bogata krema in čokoladni zaključek, ki naredi vtis že na pogled.

Popoln recept najdete na Lidlovi spletni strani, tu: https://recepti.lidl.si/recepti/bavarski-krofi-s-kremo-in-cokolado

Foto: Lidl Slovenija

2) Pustni krofi z marmelado (Sašo Šketa)

Brezčasna različica, ki diši po tradiciji: mehko, zlato testo, marelična marmelada in oblak sladkorja v prahu. Ko želimo pust doživeti tako, kot se spodobi, je to prva izbira.

Recept najdete tu: https://recepti.lidl.si/recepti/pustni-krofi-z-marmelado

Foto: Lidl Slovenija

3) Tiramisu krofi (Jernej Kitchen)

Za vse, ki radi okusijo drugačnost! Tiramisu različica je igriva, moderna in pregrešno dobra. Krof dobi kavno-kremno noto in hitro postane zvezda mize.

Recept vas bo navdušil, najdete ga tu: https://recepti.lidl.si/recepti/tiramisu-krofi

Kaj potrebujete, da vam res uspe

Začeti je dobro pri nakupovanju najboljših sestavin, tu vam na pomoč priskoči Lidl. Da bo peka potekala mirno, si pripravite "minipostajo": osnovne sestavine, skledo, tehtnico, kuhalnico ali mešalnik, papirnate brisače za odlaganje sveže ocvrtih krofov in seveda dovolj prostora za vzhajanje. Potem pa korak za korakom – brez hitenja. Največ krofov ne uspe prav zaradi nervoze. Če testo vzhaja malo dlje, ni konec sveta. Če je prvi krof malo temnejši, je to samo informacija za naslednjega. Ko pa enkrat ujamete ritem, postane vse skupaj pravzaprav zabavno.

Najlepše pri domačih krofih pa ni le okus. Je trenutek, ko nekdo odpre vrata kuhinje in reče: "A že diši?" Ko se okoli pulta zberejo različni pomočniki, ko sladkor v prahu konča tudi na prstih in ko se na koncu vsi strinjajo: domače je domače.