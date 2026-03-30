Svež ali iz kozarca: velika razlika pri hrenu, ki jo večina spregleda

Ribanje hrena ni ravno prijetno opravilo – ob njem pečejo oči, roke pa hitro obupajo. Zato marsikdo raje poseže po že pripravljenih hrenovih omakah. A razlike med svežim in kupljenim hrenom niso le v okusu. Veste, kaj pravzaprav vsebujejo hrenovi izdelki iz kozarca?

Ob bližajočih se velikonočnih praznikih hren ostaja nepogrešljiv del praznične mize. Sveže nariban hren velja za najbolj okusnega, a si zaradi zahtevne priprave mnogi raje izberejo že pripravljene različice.

Kakšne hrenove izdelke najdemo v trgovinah?

Na trgovskih policah poleg sveže korenine in ribanega hrena najdemo tudi različne hrenove omake. Med njimi so hren z jabolki, hren s smetano, delikatesni hren ter različice na osnovi majoneze.

A čeprav imajo vsi izdelki skupno osnovo, se med seboj precej razlikujejo tako po okusu kot tudi po sestavi.

Velike razlike v kalorijah in sestavi

Pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) so preverili, kaj vsebujejo že pripravljene hrenove omake, in ugotovili, da so razlike med izdelki lahko precejšnje.

Energijska vrednost je odvisna predvsem od dodatkov, kot so olje, smetana ali majoneza. Med pripravljenimi izdelki ima praviloma najnižjo energijsko vrednost hren z jabolki, medtem ko so kremne in majonezne različice precej bolj kalorične.

Razlike med izdelki so večje, kot bi pričakovali, nekatere hrenove omake vsebujejo bistveno več maščob kot sam hren.

Kaj izbrati za bolj uravnoteženo praznično mizo?

Če želite bolj uravnotežen obrok, je smiselno izbrati hren ali hrenovo omako z manj dodanimi maščobami.

Sam hren ima namreč nizko energijsko vrednost (32,8 kcal na 100 gramov) in je dober vir vitamina C, zato je lahko tudi prehransko ugodna izbira.

Zakaj je sveže nariban hren najboljša izbira?

Za najbolj pristen okus in največ hranil ostaja najboljša izbira sveže nariban hren. Pomembno pa je, da ga zaužijemo čim prej po pripravi ali ga shranimo na hladnem.

Z mletjem oziroma ribanjem se sproščajo hlapne spojine, ki dajejo hrenu značilno ostrino. Te se hitro razgradijo, zato hren na zraku sčasoma izgublja okus in aromo ter začne temneti. Ta proces lahko nekoliko upočasnimo z dodatkom maščobe, na primer olja ali smetane.

Svež ali kupljen: kaj torej izbrati?

Čeprav je kupljen hren bolj priročen, po okusu in hranilni vrednosti težko konkurira sveže naribanemu. Po drugi strani pa so lahko nekatere hrenove omake dobra izbira, predvsem tiste z manj dodatki in nižjo vsebnostjo maščob.

Končna odločitev je tako odvisna predvsem od časa, ki ga imamo na voljo, in tega, kaj nam je pomembneje – priročnost ali pristen okus.