Začenja se postni čas pred veliko nočjo

Ptuj, kurenti, pust, pustovanje | Končujejo se pustne norčije. | Foto STA

Končujejo se pustne norčije.

Foto: STA

Z današnjo pepelnično sredo se končuje obdobje pustnih norčij. Na Ptuju so se od pusta že poslovili, v Cerknici se bodo danes, prav tako na Hrušici in v Šaleku v občini Velenje, kjer bodo pokopali pusta Pepija. V Katoliški cerkvi na pepelnično sredo velja strogi post, hkrati z današnjim dnem nastopi postni čas, ki bo trajal do velike noči.

Na pepelnično sredo bo po cerkvah danes potekal obred pepeljenja, pri katerem duhovnik verniku na glavo simbolično posuje blagoslovljeni pepel. Duhovniki in preostali bogoslužni sodelavci v postnem času nosijo bogoslužna oblačila v vijoličasti barvi.

Strogi post na pepelnico in veliki petek

V Katoliški cerkvi strogi post velja na pepelnico in veliki petek, prav tako naj verniki ne bi jedli mesa in mesnih izdelkov vsak petek v postnem času. "Namen posta ni prvenstveno v odpovedi določeni hrani in pijači, ampak v spreobrnjenju srca in doseganju večje odprtosti za potrebe bližnjega ter v večji povezanosti z Bogom prek molitve. Cerkev uči, da so dobra dela, post, miloščina ubogim in molitev usmerjeni k doseganju osebnega spreobrnjenja, ne sami sebi namen," so pred časom zapisali pri Slovenski škofovski konferenci.

Kot so še navedli, se postni čas sklene s praznovanjem velikonočnega tridnevja, ki se začne s krizmeno mašo na veliki četrtek dopoldne. Ta bo letos 2. aprila, velika noč pa bo v nedeljo, 5. aprila.

Če za pusta velja, da so na mizi dobrodošle mastne jedi, naj bi ob postu prevladovale brezmesne, sicer pa se ljudje v postnem času velikokrat odrečejo tudi sladkarijam in drugim prigrizkom, alkoholu in še čemu. V znamenje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, Slovenska karitas skupaj s soorganizatorji in podporniki danes začenja letošnjo akcijo 40 dni brez alkohola. Tokrat poteka pod naslovom Korak k človeku, končala pa se bo v soboto, 4. aprila. Podrobnosti akcije bodo predstavili na današnji novinarski konferenci.

