Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
15.24

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,92

Natisni članek

radioaktivno sevanje Nemčija pirhi velika noč

Grozljiva najdba med iskanjem velikonočnih pirhov

Polonij 210 | Radioaktivni polonij 210, potencialno smrtonosna radioaktivna snov, je po podatkih nemškega urada za zaščito pred sevanjem še zlasti nevaren, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

Radioaktivni polonij 210, potencialno smrtonosna radioaktivna snov, je po podatkih nemškega urada za zaščito pred sevanjem še zlasti nevaren, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

Blizu Stuttgarta na jugozahodu Nemčije sta dva moška v nedeljo med iskanjem pirhov našla stekleničko z napisom polonij 210. O najdbi morebitne radioaktivne snovi sta obvestila oblasti, ki so sprožile obsežno operacijo. Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje naj bi vsebino stekleničke analizirali v torek.

Potencialno smrtonosna radioaktivna snov

50-mililitrsko stekleničko z rdečim pokrovčkom in napisom polonij 210 so v nedeljo odkrili na vrtu med iskanjem velikonočnih jajčk v kraju Vaihingen an der Enz severozahodno od Stuttgarta. Ker je polonij 210 potencialno smrtonosna radioaktivna snov, so oblasti sprožile obsežno operacijo, v kateri so sodelovali gasilci.

Preberite tudi: V gozdu našli topla kovinska "drva", eden umrl v grozljivih mukah

Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Andy Dorroch je dejal, da so na kraju najdbe opravili začetne meritve za odkrivanje radioaktivnosti, vendar so bile vse negativne. Dodal je, da moška nista poškodovana.

Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje so stekleničko varno odstranili z vrta, njeno vsebino pa naj bi po navedbah mestnega sveta analizirali v torek.

Tragedija Nemčija
Novice V lovu na velikonočna jajca umrli mati z otrokom in dekle

S polonijem 210 so zastrupili vohuna Litvinenka

Radioaktivni polonij 210, potencialno smrtonosna radioaktivna snov, je po podatkih nemškega urada za zaščito pred sevanjem še zlasti nevaren, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

Nekdanji ruski vohun Aleksander Litvinenko je umrl po zastrupitvi s polonijem 210.

S to snovjo so zastrupili nekdanjega ruskega vohuna in kasnejšega kritika Kremlja Aleksandra Litvinenka. Polonij 210 je zaužil s čajem, ki ga je spil v londonskem hotelu Millennium, novembra 2006 pa je umrl. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
