Grozljiva najdba med iskanjem velikonočnih pirhov

Blizu Stuttgarta na jugozahodu Nemčije sta dva moška v nedeljo med iskanjem pirhov našla stekleničko z napisom polonij 210. O najdbi morebitne radioaktivne snovi sta obvestila oblasti, ki so sprožile obsežno operacijo. Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje naj bi vsebino stekleničke analizirali v torek.

Potencialno smrtonosna radioaktivna snov

50-mililitrsko stekleničko z rdečim pokrovčkom in napisom polonij 210 so v nedeljo odkrili na vrtu med iskanjem velikonočnih jajčk v kraju Vaihingen an der Enz severozahodno od Stuttgarta. Ker je polonij 210 potencialno smrtonosna radioaktivna snov, so oblasti sprožile obsežno operacijo, v kateri so sodelovali gasilci.

Poveljnik tamkajšnjih gasilcev Andy Dorroch je dejal, da so na kraju najdbe opravili začetne meritve za odkrivanje radioaktivnosti, vendar so bile vse negativne. Dodal je, da moška nista poškodovana.

Strokovnjaki nemškega ministrstva za okolje so stekleničko varno odstranili z vrta, njeno vsebino pa naj bi po navedbah mestnega sveta analizirali v torek.

S polonijem 210 so zastrupili vohuna Litvinenka

Radioaktivni polonij 210, potencialno smrtonosna radioaktivna snov, je po podatkih nemškega urada za zaščito pred sevanjem še zlasti nevaren, če ga človek vdihne ali če se absorbira skozi kožo prek odprtih ran.

Nekdanji ruski vohun Aleksander Litvinenko je umrl po zastrupitvi s polonijem 210. Foto: Guliverimage

S to snovjo so zastrupili nekdanjega ruskega vohuna in kasnejšega kritika Kremlja Aleksandra Litvinenka. Polonij 210 je zaužil s čajem, ki ga je spil v londonskem hotelu Millennium, novembra 2006 pa je umrl. Med umiranjem je obtožil Rusijo, da je naročila njegov umor.