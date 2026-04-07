Torek, 7. 4. 2026, 10.35

Pevka Lana Jurčević na veliko noč rodila drugega otroka

Lana Jurčević | Foto Instagram

Priljubljena hrvaška pevka in vplivnica Lana Jurčević se je na veliko noč razveselila posebnega darila. Povila je namreč drugo hčerko.

Lana Jurčević in njen partner Filip sta novega družinskega člana pozdravila na velikonočno nedeljo nekaj čez 11. uro zvečer. Starejši sestrici Mayli Lily se je tako pridružila še ena deklica, ki sta jo starša poimenovala Meli

Glede na objave na družbenih omrežjih se tako mamica kot novorojenka počutita dobro, saj je Lana že poskrbela za objavo prvih fotografij druge hčerkice.

"Najbolj srčkan velikonočni piščanček je prišel na veliko noč," je zapisala ob galeriji fotografij iz porodnišnice, ob čemer je razkrila tudi podrobnosti ob rojstvu Meli, ki se je rodila velika 52 centimetrov in težka 3940 gramov.

Ni skrivnost, da si je 41-letnica od nekdaj želela postati mama. Prvič je to postala pred dvema letoma, prva nosečnost pa je bila zelo naporna, kar je javno delila s sledilci na Instagramu. Spopadala se je s številnimi zdravstvenimi težavami, zato je bila novica, da je ponovno noseča, še toliko večje presenečenje.

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.