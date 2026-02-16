Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
16.28

Osveženo pred

22 minut

odpoklic izdelka

Ponedeljek, 16. 2. 2026, 16.28

22 minut

Odpoklic izdelka Otroški pustni kostum, pikapolonica

Avtor:
R. K.

pikapolonica | Foto STA

Foto: STA

Hofer je iz prodaje odpoklical izdelek Otroški pustni kostum, pikapolonica, proizvajalca Lily & Dan. Izdelek so odpoklicali, saj obstaja nevarnost, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.

Podjetje Hofer kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, tudi brez predložitve računa. Sporočajo tudi, da to opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec.

odpoklic izdelka
