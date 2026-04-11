Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
11. 4. 2026,
7.11

Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Ukrajina

Sobota, 11. 4. 2026, 7.11

0 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija in Ukrajina pred napovedanim premirjem z novimi napadi #vŽivo

Vladimir Putin | Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade. | Foto Reuters

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.

Med Rusijo in Ukrajino naj bi danes popoldne začelo veljati premirje v času pravoslavnih velikonočnih praznikov, ki naj bi trajalo do konca nedelje. Velikonočno premirje je Ukrajina predlagala že minuli teden, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

8.13 Rusija in Ukrajina pred napovedanim velikonočnim premirjem z novimi napadi

Rusija in Ukrajina sta pred napovedanim velikonočnim premirjem, ki naj bi začelo veljati danes popoldne ob 15. uri, nadaljevali z medsebojnimi napadi z brezpilotnimi letalniki. V Odesi ob Črnem morju sta bili v ruskem napadu po navedbah ukrajinskih oblasti ubiti najmanj dve osebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po napadu na Odeso tamkajšnje oblasti poročajo tudi o več poškodovanih stanovanjskih objektih, med drugim je bil poškodovan vrtec. Iz mesta Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o najmanj 17 ranjenih v ruskih napadih, v katerih so bili prav tako poškodovani stanovanjski objekti, vrtec in številni avtomobili, poroča dpa.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem davi sporočilo, da je ruska zračna obramba prestregla 99 ukrajinskih dronov. Pri tem ni posredovalo nobenih informacij o morebitnih žrtvah ali škodi.

7.11 Med Ukrajino in Rusijo naj bi začelo veljati velikonočno premirje

Med Rusijo in Ukrajino naj bi danes popoldne začelo veljati premirje v času pravoslavnih velikonočnih praznikov, ki naj bi trajalo do konca nedelje. Velikonočno premirje je Ukrajina predlagala že minuli teden, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v četrtek ruski vojski odredil, da med prazniki ustavi napade.

"Premirje je razglašeno od 11. aprila od 16. ure (15. ure po srednjeevropskem času) do konca 12. aprila," so v četrtek sporočili iz Kremlja. Navedli so še, da je generalštab ruske vojske prejel navodila, da v tem času ustavi vse bojne operacije. Dodali pa so, da so se enote pripravljene odzvati na morebitne provokacije Ukrajine. "Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Ruske federacije," so še sporočili iz Kremlja.

Ukrajina je predlagala prekinitev ognja med velikonočnimi prazniki in bo v skladu s tem tudi ravnala, pa se je na to odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da ljudje potrebujejo veliko noč, ki bo minila brez groženj in v znamenju "dejanskih korakov k miru".

Zelenski je že pred dnevi sporočil, da je prek ZDA posredoval predlog za praznično premirje, saj so pogajanja za končanje več kot štiriletne vojne v Ukrajini zašla v slepo ulico zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

Med dosedanjimi prekinitvami ognja – lansko 30-urno med pravoslavno veliko nočjo in praznovanjem konca druge svetovne vojne v maju – sta se strani medsebojno obtoževali kršitev ter izkoriščanja prekinitve za prerazporeditev vojakov in oskrbo enot.

