vetrolom žrtve velika noč Nemčija tragedija

V lovu na velikonočna jajca umrli mati z otrokom in dekle: nanje je padlo drevo

Tragedija Nemčija | Očividci so videli pisana velikonočna jajca, raztresena po gozdnih tleh. | Foto X/@AbbyLynn0715

Foto: X/@AbbyLynn0715

Približno petdeset ljudi se je udeležilo lova na velikonočna jajca v gozdu blizu nemškega mesta Satrupholm. V času trajanja dogodka se je podrlo 30-metrsko drevo in padlo na skupino ljudi. Štirje ljudje so ostali ujeti pod drevesom. Na kraju nesreče sta takoj umrla 16-letno dekle in 21-letna ženska, njena desetmesečna hčerka pa je pozneje umrla v bolnišnici. 18-letnico, ki je utrpela hude poškodbe, so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Dogodek je bil namenjen novopečenim mamicam in nosečnicam.

Nesreča se je zgodila v nedeljo okoli 11. ure zjutraj med prireditvijo, ki jo je organizirala bližnja javna ustanova za mlade matere, nosečnice in otroke.

Štiri osebe so ostale ujete pod 30-metrskim drevesom, ki je padlo zaradi močnega vetra. Na kraj dogodka, v oddaljenem delu predmestja Satrupholm, sta odhitela dva helikopterja in več reševalnih vozil. Očividci so videli pisana velikonočna jajca, raztresena po gozdnih tleh. Na kraj dogodka so poslali tudi psihološko pomoč.

21-letnico in 16-letnico so oskrbeli reševalci, a sta umrli na kraju dogodka, medtem ko je desetmesečna deklica kasneje umrla v bolnišnici. 18-letnica je utrpela hude poškodbe in so jo v bolnišnico prepeljali s helikopterjem.

Oblasti dežele Schleswig-Holstein so sporočile, da jih je nesreča "globoko pretresla". "Mislimo na družine žrtev, poškodovane in vse, ki so preživeli to strašno nesrečo," so zapisali v skupni izjavi, ki so jo podpisali deželni guverner Daniel Günther, ministrica za notranje zadeve Magdalena Finke in ministrica za mladino in družino Aminata Toure.

Nemška vremenska služba je pred dogodkom za to območje izdala opozorilo pred močnim vetrom.

