Pri Realu noreli od besa: "To je bilo kristalno jasno"

Nogometaši Real Madrida so si v španski ligi v petek zvečer privoščili nov spodrsljaj, potem ko so le remizirali z Girono (1:1) in Barceloni odprli vrata v boju za naslov. Trener belega baleta, Alvaro Arbeloa je bil po osvojeni točki vidno besen, osrednjo vlogo pri tem pa je odigrala odločitev sodnika, da je v zadnjih minutah tekme ob enem izmed posredovanj nad Kylianom Mbappejem v kazenskem prostoru sodniška piščalka ostala nema.

Arbeloa je na novinarski konferenci po remiju ostro kritiziral sojenje in nedosledno uporabo sistema VAR ter dejal, da se takšni incidenti proti njegovi ekipi ponavljajo iz tedna v teden. Kljub porazu v ligi je poudaril, da boj za naslov še ni končan. Na vprašanje o kontroverzni situaciji z Mbappejem in njegovih komentarjih, da se "takšne stvari dogajajo kar naprej", je bil Arbeloa neposreden.

"Zame je to enajstmetrovka tukaj in na luni. In to je le še ena v seriji takšnih odločitev. Teden za tednom ista zgodba. Tako pač je. Ne razumem tega in mislim, da tega nihče ne razume. VAR pride v poštev, ko mu ustreza, in ko ne, potem nič. To je bila kristalno jasna situacija. S sodniki smo doživeli že vse mogoče stvari. S tem sodnikom, pa prejšnji teden na Mallorci ... vedno enako," je bil besen Arbeloa, ob tem pa imel v mislih posredovanje Vitorja Reisa nad Francozom, ta pa je ob udarcu v čelo celo zakrvavel, a sodniki dogajanju niso posvetili pretirane pozornosti.

Dogajanje v zadnjih minutah:

El Madrid ha hecho un partido lamentable y esto es una penalti como una catedral. Que no entre el VAR simplemente es indignante. pic.twitter.com/VYqBC4auIY — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) April 10, 2026

Klub si sicer še naprej prizadeva za popolno prenovo sodniškega sistema, saj meni, da so nedavne spremembe, kot je imenovanje Frana Sota za vodjo CTA (Tehnični odbor sodnikov), bolj kozmetične narave kot kaj drugega. V garderobi Reala so že večkrat poudarili, da se po njihovo sodniški sistem v Evropi zelo razlikuje od tistega v španskih tekmovanjih. Predsednik Florentino Perez meni, da je "nerazumljivo in nesprejemljivo", da v sistemu še naprej delajo uradniki, povezani z afero Negreiro oziroma škandalom v katerem je Barcelona obtožena, da je med letoma 2001 in 2018 plačala približno 8,4 milijona evrov podjetjem, povezanim z Josejem Mario Enríquezom Negreiro, nekdanjim podpredsednikom Tehničnega odbora sodnikov (TCA).

Perez je večkrat izjavil, da se bo Real Madrid pravno bitko boril do konca. Klub je v zadevi uradno vložil tožbo kot zasebni tožnik, saj trdi, da je ena najbolj prizadetih strank v škandalu, ki spodkopava integriteto tekmovanja. Uprava kluba je presenečena, da se drugi španski klubi niso pridružili tožbi, čeprav celoten primer škoduje ugledu španskega nogometa.

Alvaro Arbeloa je bil besen. Foto: Reuters

Je prvenstvo že izgubljeno? "Ne!"

Arbeloa je sicer po tekmi med drugim še priznal, da njegova ekipa proti Gironi ni blestela. Real je sicer povedel v 51. minuti po golu Federica Valverdeja, a je že enajst minut kasneje izid na 1:1 poravnal Thomas Lemar. "Iz te tekme odhajam z občutkom, da bi morali zmagati, čeprav nismo odigrali najbolj briljantne tekme. Glede na vse priložnosti, ki smo si jih ustvarili, in nekaj tistih, ki smo jih dovolili Gironi, bi morali zmagati," je poudaril.

Real ima po osvojeni točki zdaj na drugem mestu la lige ob odigrani tekmi več kar šest točk manj od Barcelone, ki bi lahko ob morebitni zmagi nad Espanyolom pobegnila že na +9. Na vprašanje, ali meni, da je la Liga s tem remijem dokončno izgubljena, je Arbeloa odločno odkimal. "Ne. Ta občutek bom imel tudi tisti dan, ko jo bomo matematično izgubili. Dokler je ne bomo izgubili, se bomo borili. To je Real Madrid. Boriti se moramo do zadnjega dne," je zaključil trener, ki ga že med tednom čaka nova težka naloga, saj bo Real v četrtfinalu lige prvakov v sredo skušal nadoknaditi zaostanek z 1:2 s prve tekme proti Bayernu.

Preberite še: