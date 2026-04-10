Volodimir Zelenski: Prihajajo težki časi #vŽivo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pričakuje težavno pomlad in poletje. Meni, da bi se lahko do junija uresničila tristranska pogajanja med Ukrajino, Rusijo in ZDA, pritisk pa bo naraščal, medtem ko bo Washington pred jesenskimi vmesnimi volitvami vse bolj osredotočen na notranje zadeve.

10.42 Ukrajinski predsednik napovedal težke mesece za Ukrajino

"Če se bo Rusija odločila za deeskalacijo, verjamem, da se bo uresničilo tristransko srečanje. Poskušali ga bodo organizirati v aprilu, maju ali juniju. Menim, da so to zanje ključni meseci. Verjamem pa, da bo za nas do septembra zelo težko. Po mojem mnenju Američani nikomur ne bodo dali več časa za dialog," je danes sporočil Zelenski, ki je v nizu daljših zapisov na omrežju X povzel pogovor z novinarji več medijev.

Zapisal je še, da v prihodnjih mesecih vidi dva mogoča scenarija – premik v smeri konca vojne ali eskalacije. Druga možnost bi pomenila še širšo mobilizacijo, tudi prebivalcev Moskve in Sankt Peterburga, kar bi lahko povzročilo notranja trenja.

Zelenski je povedal še, da so nekateri zavezniki prosili Kijev, naj zaradi vojne v Iranu in posledične rasti cen energentov po vsem svetu začasno zaustavi napade na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrajina je v zadnjem času okrepila napade na ruske rafinerije in pristanišča ob Baltskem morju, obe strani pa že dlje časa medsebojno napadata energetsko infrastrukturo. Do nedelje sicer med Rusijo in Ukrajino velja velikonočno premirje. Zavzel se je tudi za ponovno uvedbo sankcij na rusko nafto, potem ko je Washington marca začasno dovolil prodajo ruske nafte in naftnih derivatov, ki so bili že naloženi na ladjah na morju, da bi ublažil vpliv na energetske trge po napadih na Iran. Foto: Reuters

"S prihodom poletja se bodo ZDA še bolj osredotočile na svoje notranje zadeve, na volitve. Menim, da imajo nekakšen notranjepolitični rok, ki bo nastopil okoli avgusta. Zato bo to pomladno-poletno obdobje politično in diplomatsko precej zahtevno," je ocenil in dodal, da se bo Ukrajina v tem obdobju morda soočila s hudimi pritiski, tudi na bojišču.

"Pomembno je, da se v tem obdobju izvaja zadosten pritisk tudi na Rusijo," je dodal ukrajinski predsednik. Pri tem je kot možnost za dodaten pritisk omenil "zgodovinske in prelomne odločitve" na prihodnjem vrhu zveze Nato, ki ga bo v začetku julija gostila Turčija.

6.45 Zelenski potrdil pripravljenost na velikonočno premirje

Ukrajina je predlagala prekinitev ognja za čas pravoslavnih velikonočnih praznikov in bo v skladu s tem tudi ravnala, je v četrtek potrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Njegova izjava je sledila sporočilu Kremlja, da je ruski predsednik Vladimir Putin odredil vojski, da v tem času ustavi bojne operacije.

"Ukrajina je večkrat izrazila pripravljenost na simetrične ukrepe. Predlagali smo prekinitev ognja med letošnjimi velikonočnimi prazniki in v skladu s tem bomo tudi ravnali," je v četrtek pozno zvečer na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Njegova objava je sledila izjavi Kremlja, ki je sporočil, da je Putin za ta konec tedna, ko pravoslavni verniki praznujejo veliko noč, razglasil prekinitev ognja z Ukrajino. Ta naj bi bo veljala od sobote od 15. ure po srednjeevropskem času do konca nedelje.

"Predvidevamo, da bo ukrajinska stran sledila zgledu Rusije," so še navedli, čeprav je Kijev praznično premirje predlagal že prej.