Peter Slatnar v Planici pripravlja presenečenje za Domna in Niko Prevc

Peter Slatnar je imel veliko željo priti v Predazzo, prizorišče zimskih olimpijskih iger, kjer so slovenski športniki osvajali medalje – tudi na njegovih smučeh Slatnar. A ga je pljučnica prikovala v posteljo, zato je največje trenutke spremljal na daljavo. Posamično olimpijsko zlato Domna Prevca zanj pomeni "crème de la crème". Za konec zime v Planici zato pri Slatnarju pripravljajo posebno presenečenje tako za Domna kot za sestro Niko. Ob tem je razkril še droben, a zgovoren detajl o Niki: pred olimpijskimi igrami si je zaželela prav posebna okovja – z narisanim gamsom. Pojasnil je še, zakaj ravno ta simbol. Ker je v dolgoletni karieri sodeloval z vsemi Prevci, je spregovoril tudi o njihovi posebnosti: kako različni so si po značaju, a hkrati neverjetno lepo vzgojeni in skromni, ter zakaj je to, kar v zadnjih mesecih počneta Domen in Nika, unikum, ki ga včasih ne znamo dovolj ceniti.

Po velikem uspehu Domna Prevca je prav, da besedo dobi tudi Peter Slatnar. Zlati slovenski junak skače na njegovih smučeh, zato ima olimpijsko posamično zlato posebno težo tudi za Slatnarja in njegovo ekipo – kot potrditev za leta dela, saj je tudi zanje to prva zlata posamična olimpijska medalja. Ko smo ga poklicali in vprašali, ali je morda v Predazzu, nas je presenetil z odgovorom, da zaradi pljučnice doma počiva v postelji.

Ste pa imeli verjetno v načrtu priti na zimske olimpijske igre, natančneje v Predazzo, kjer so skakalne tekme?

Po prvotnem načrtu bi bil v Predazzu že prejšnji ponedeljek in torek, da bi spremljal tekme na srednji skakalnici. Če bi bil zdrav, ampak nisem. Imel sem pljučnico in še nisem povsem okreval. Pljuč ne bom silil. Moram paziti, bom pa potem šel na polete na Kulm, ki bodo po olimpijskih igrah.

Kako ste se pa potem energetsko dvignili po zlati medalji Domna Prevca, ki skače na vaših smučeh Slatnar? Vendarle je to tudi za vas in vašo ekipo prva posamična zlata olimpijska medalja.

To je tista prava, čista zlata. Vsak gre tja in tudi tisti, ki so pri repu, gredo tja, da bi jo osvojili. Nekateri računajo na čudež, drugi na srečo, tretji na znanje. Lep primer je bil drsalec Američan Ilia Malinin. Megazvezda, pričakovano je bilo, da bo zlat, samo da ledeno ploskev pogleda. Tudi Domnu je marsikdo pripisoval zlato medaljo. Marsikdo je po tihem še spuščal glasove, da je to povsem normalno. Povsem logično marsikdo to pričakuje tudi za Niko. Moramo pa se zavedati, da je vsak dan nov, vsaka tekma nova, vedno so novi problemi, nepredvidljive stvari. Zgodi se, česar ne pričakuješ.

Ljudje smo postali zahtevni. Ko je bila na primer Nika na srednji skakalnici "le" druga, sem vsakemu rekel: "Poglej, to je nov dan, nova tekma."

Nika in Domen Prevc sta se skupaj veselila zlate medalje na tekmi mešanih ekip. Foto: Guliverimage

Srce vam je pri zlati posamični medalji Domna Prevca zagotovo zaigralo na posebne strune. Kako ste spremljali tekmo na veliki skakalnici v Predazzu?

Ko je šel v drugo, se je videlo, da ga nese. Občutek je bil: to pa bo, čeprav Japonec res dobro skače. Bil mu je kos na skakalnici. Verjetno ga je mladost ali pa želja stala uspeha. Ni še njegov čas. Domnu je bila namenjena zlata medalja. To se ne bo kar takoj ponovilo, zlasti takšni rezultati, kot so letos. Osvojil je tri vrhove od petih: zlati orel, svetovni prvak v poletih, olimpijski prvak, na dobri poti je še do velikega kristalnega globusa, v igri je še mali kristalni globus za polete, zlato medaljo na tekmi mešanih ekip pa tudi štejem kot veliko medaljo. Ima pa posamična zlata še več zlata v sebi.

Ta ekstrem Prevcev – noro. "Najslabši" je Cene. Toliko stvari počne v življenju in vse dobro, pa ima "le" eno olimpijsko medaljo. Najraje bi mu v šali rekel: "Poglej, imaš le eno medaljo na olimpijskih igrah, pridi nazaj skakati (smeh, op. p.)." Šalo na stran. On je vsestranski. Bo pa kakšno drugo medaljo dobil za vsestranskost.

Kakšno priznanje je ta medalja za vas kot vodjo Slatnar smuči in vašo ekipo, ki stoji v ozadju?

Zlati Domen Prevc v družbi očeta Božidarja. Foto: Aleš Fevžer To je potrditev, čast, da športnik ta material izbere, tekmuje z njim in mu tako zaupa. Da še osvoji tisto "crème de la crème", je to absolutno priznanje. Za vse ljudi, ki so v to vpleteni – do zadnjega, ki je morda le pripeljal sod olja. Vsak je prispeval svoj delček.

Morda je ta fraza izrabljena, ampak je to ogromna sestavljanka, da na koncu nastane mozaik. Ogromno majhnih kamnov. Vsaka kapljica je pomembna. Sama po sebi kapljica ne pomeni veliko, ko pa se masa združi, voda dere bregove – tudi v tem primeru. Vsak delček opreme je pomemben.

Hočemo ali ne, toliko smo vpeti v to, da gledamo nekoliko drugače. Močan dosežek. Da ti malce srce zaigra, paše, odlično je. Po drugi strani pa je zavedanje, da je treba to raven držati in nadgraditi. Takšnim dosežkom in takšnim tekmovalcem je treba slediti. Zahtevajo še boljše. Ne bodo zadovoljni s povprečjem.

Kako gledate na družino Prevc, ki je res nekaj posebnega? Prav vsi štirje otroci, ki so skakalci po duši, so osvojili medaljo. Sodelovali pa ste prav z vsemi – Petrom, Cenetom, Domnom in Niko.

Velikokrat pravim, da so to z vseh strani neba prišli v eno gnezdo. Tudi najmlajša Ema, ki ne skače. Po značaju so si tako različni. Ko vsi skupaj stopijo, je nekaj neverjetnega. Vsi imajo tako dobre značaje, ni enega, ki bi imel kakšno slabo lastnost. Vzgoja je prava, vaška, kmečka, zdrava pamet. Če poslušamo Domna, v vsakem intervjuju, stavku skoraj preseneti z izbranimi besedami, s skromnostjo. Tudi sestra in brata. Zanimivo je, kako se lahko mi od njih kaj naučimo.

Kako gledate na aktivna skakalca Domna in Niko, ki sta šampiona prve klase, vsak pa deluje navzven na drugačen način? Verjetno imata tudi vsak svoje zahteve do vas?

Foto: Grega Valančič Za Domna sem včasih, ko je bil še mlajši, rekel, da je kot mlad kozliček. Toliko energije je imel, da je kar skakal. Letel je po skakalnici ali ob njej – ker je moral, imel je namreč toliko energije. Zdaj je dozorel. Za smuči je bil zelo občutljiv, res ima izjemne občutke. Vsako stvar čuti. Zdaj tudi ve, kaj čuti in kaj hoče.

Nika je nekoliko bolj zadržana. Tisti, ki jo poznajo, vedo, da se rada pošali in nasmeje. Zaupa trenerjem in serviserjem. Oni prenašajo želje, usmeritve, kam naj bi šla njena oprema. Nika izredno ne komplicira. Kar ima, s tistim želi zmagati, biti najboljša. Ima ogromno potenciala in rezerv pri opremi.

Po drugi strani pa se človek lahko hitro izgubi, če začne eksperimentirati. Pri njej je takšno vodilo: "To imam, to 'špila', s tem grem." Zelo težko vzame nekaj novega, nepoznanega. Lani ali predlani je pred začetkom sezone zamenjala zadnji del okovja. Nov sistem. Takrat je dobila nove občutke in začela skakati kot nora. Tisto poletje je bilo na meji. Ni bilo navdušujoče. Od tistega okovja naprej, pa ne rečem, da je bilo to okovje ključno, pa se je zgodil en klik. Majhna stvar, ki je sprožila plaz uspehov.

"Hoče imeti vse 'pošlihtano', popredalčkano. Ko misliš, da je popredalčkano, je potem še vsaka stvar označena. Laboratorijska Nika."

Lahko bi rekel: od ekstremnega Domna, ki vse čuti in ve, kaj govori, do zelo preproste Nike, ki je kar hitro zadovoljna. Morda bi morala imeti v sebi malce več Domna, ampak bo skozi sezone, leta tudi ta perfekcija prišla. Zato pa je zelo stroga do sebe. Hoče imeti vse 'pošlihtano', popredalčkano. Ko misliš, da je popredalčkano, je potem še vsaka stvar označena. Laboratorijska Nika.

Pero, Cene in tudi mala Ema so si zelo različni. Bog ne daj, da bi iz teh sestavili enega otroka. Ne vem, kaj bi se zgodilo. Mogoče Prevconator (smeh, op. p.). Ali imata ata in mami vse te lastnosti v sebi ali sta jih skupaj zbrala? Zanimivo za klonirati.

Kar Domnu uspeva v tej sezoni, lahko rečemo norišnica. Osvojil je vse, kar se je osvojiti dalo. Pred njim je še veliki kristalni globus, od katerega je oddaljen le še malenkost – potegoval se bo še za malega v poletih. Kako gledate na njegove uspehe?

All in – v igri sta še veliki in mali kristalni globus. V eni sezoni vseh pet mejnikov. Dodajmo še rekord 254,5 metra in naslov svetovnega prvaka v Trondheimu iz prejšnje sezone. Vse to pa se je zgodilo v le 365 dneh. Izziv je, kakšne smuči pripraviti za konec sezone.

Peter Prevc in Domen Prevc – slovenska skakalna šampiona Foto: Guliverimage

Pripravljate presenečenje?

To bo presenečenje za Domna. Tudi Nika jih bo imela. Na posebnih smučeh bodo med drugim dosežki letošnjega leta. V bistvu bi za njiju potrebovali kar garažna vrata, da bi nanje spravili vse lovorike in uspehe. Ne zavedamo se, kaj počneta Prevca, in še Slovenca sta. Povrhu vsega sta še iz mojega matičnega kluba Triglav. To je unikum.

Ob tem sem se spomnil ene zanimivosti. Nika mi je že poleti rekla, da bi imela gamsa na okovju. Gamsa, jo vprašam? Nato sem govoril z očetom Daretom (Božidarjem, op. p.) in ga vprašal, zakaj želi imeti Nika gamsa na okovju. "Vem, zakaj ga želi imeti," je dejal oče. Izredno ima rada gamsovo juho. Zadnjič je bila na eni tekmi in je zmagala. Slišala sta se z očetom po telefonu ali pisala in je beseda na nanesla na gamsovo juho: "A si videl, koliko je gamsova juhca pomagala?"

To okovje smo naredili in s fanti poslali v Italijo v Predazzo. Dobila ga je, ne vem pa, ali že skače z njim. Verjetno ne, ker je na okovju privijačen senzor FIS. Bodo pa okovja zagotovo dali gor po olimpijskih igrah, če jih še niso.