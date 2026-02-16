Tri navade, ki se zdijo nadležne, a lahko kažejo na višjo inteligenco

Nedavne raziskave so pokazale, da nekatere vsakdanje navade, ki jih lahko pogosto razumemo kot slabe, v resnici odražajo aktivno, prožno in učinkovito delovanje možganov.

Obstajajo nekatere navade, ki imajo slab sloves, saj dajejo vtis, da gre pravzaprav za napake, znake za slabo disciplino ali celo kognitivni upad. A velikokrat pozabimo, da lahko pomenijo tudi visoko produktivnost, spodbujeno razmišljanje in kreativno osredotočanje.

Psihološke raziskave kažejo, da lahko ta na videz neproduktivna vedenja pod ustreznimi pogoji odražajo kognitivno fleksibilnost, ustvarjalno reševanje problemov in sposobnost možganov, da prilagojeno preklapljajo med načini mišljenja. Z drugimi besedami, namesto da bi šlo za miselne napake, so lahko znaki aktivnega uma, ki v ozadju opravlja pomembno delo.

Še posebej tri navade so splošno znane kot napake, ki jih je treba odpraviti, ljudje pa jih zavračajo ali poskušajo potlačiti. V resnici pa so lahko zelo koristne, poudarjajo pri Psychology Today.

Foto: Shutterstock

1. Tavanje misli (sanjarjenje)

Ko pozornost odplava stran od trenutne naloge, to ni nujno znak nepazljivosti. Lahko pomeni:

večjo ustvarjalnost,

mentalno fleksibilnost,

boljše preklapljanje med idejami,

obdelavo ciljev in utrjevanje spomina v ozadju.

Koristno je predvsem, če znate uravnotežiti sanjarjenje z osredotočenim delom.

2. Pogovarjanje s samim seboj (notranji monolog)

Notranji ali tihi monolog pomaga organizirati misli in uravnavati vedenje. Povezan je z:

boljšim samonadzorom,

načrtovanjem,

razmišljanjem o lastnih mislih (metakognicija),

jasnejšo predstavo o sebi.

Deluje kot mentalno orodje za strukturiranje idej – dokler ne postane pretirano negativen ali obsesiven.

3. Preklinjanje (če je ustvarjalno in kontekstualno)

Raziskave kažejo, da je preklinjanje lahko povezano z:

večjo besedno tekočnostjo,

bogatejšim in bolj prožnim besediščem,

boljšim čustvenim izražanjem,

socialno inteligenco (vedeti, kdaj je primerno),

celo večjo toleranco do bolečine in večjo iskrenostjo.

Ne gre za to, da več preklinjanja pomeni več inteligence – pomembni so raznolikost, ustvarjalnost in občutek za kontekst.

Foto: Shutterstock

Te navade same po sebi niso dokaz genialnosti. Lahko pa kažejo na aktiven, prilagodljiv in verbalno spreten um, še posebej če so uravnotežene z zbranostjo, samonadzorom in zavedanjem konteksta.

Včasih to, kar je videti kot motnja ali "slaba navada", pomeni, da možgani preprosto delujejo na bolj kompleksen način.

