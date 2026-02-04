Generacija Z: prvič v zgodovini manj inteligentni od svojih staršev?

Nekateri nevroznanstveniki opozarjajo, da je generacija Z prva, ki je v povprečju manj inteligentna od svojih staršev, odkar se izvajajo meritve. Nevroznanstvenik Jared Cooney Horvath, ustanovitelj izobraževalne organizacije LME Global, meni, da je generacija, rojena med letoma 1997 in začetkom leta 2010, kognitivno zaostala zaradi prevelike odvisnosti od digitalne tehnologije v šoli, piše Dailymail.

Raziskave v 80 državah naj bi kazale, da je digitalna tehnologija v osnovi nezdružljiva z načinom, kako človeški možgani shranjujejo informacije. Pri tem torej ne gre za slabo izvajanje, neustrezno usposabljanje ali potrebo po boljših aplikacijah v šolah, pač pa znanstveniki menijo, da tehnologija ni skladna s tem, kako naši možgani naravno delujejo, rastejo in si zapomnijo informacije.

Podatki iz ZDA celo kažejo, da so rezultati testov pogosto začeli stagnirati ali celo upadati po tem, ko so šole vsakemu učencu zagotovile svojo napravo. Še več, učenci, ki so po pet ur na dan uporabljali računalnike za šolsko delo, so dosegali bistveno nižje rezultate kot tisti, ki so uporabljali tradicionalne metode.

Horvath pri tem opaža tudi trend pretirane samozavesti, ko mnogi mladi verjamejo, da so inteligentnejši, kot odražajo njihove dejanske kognitivne zmogljivosti. "Bolj ko mislijo, kako pametni so, bolj so pravzaprav neumni," pravi Horvath.

Opozarja, da se je generacija Z tako navadila na sprejemanje informacij zunaj pouka prek kratkih, pozornost odvračajočih stavkov in videoposnetkov na platformah, kot je TikTok, da so številne šole popustile in zdaj poučujejo na enak način.

"Kaj otroci počnejo na računalnikih? Zaslon preletijo z očmi. Torej namesto da bi se odločili, kaj želimo doseči in izobraževanje otrok usmerjali s tem namenom, na novo opredeljujemo izobraževanje, da bi bolje ustrezalo orodju. To ni napredek, to je predaja," je kritičen Horvath.