Pet jutranjih navad, ki niso dobre za možgane

Način, kako preživite jutra, pomembno vpliva na delovanje možganov, zato je to, kaj počnete oziroma česa ne počnete v prvih dveh urah po prebujanju, ključnega pomena in začrta razpoloženje za ves dan.

Žal pa veliko ljudi svoj dan sabotira že pred 9. uro zjutraj, nato pa se sprašujejo, zakaj se počutijo slabo, pod stresom, frustrirajoče in brez energije.

Nevroznanstveniki še posebej opozarjajo na pet jutranjih navad, ki lahko dan že na začetku usmerijo v napačno smer, zato jih odsvetujejo:

Preverjanje telefona, takoj ko vstanete

Gre za izjemno pogosto navado, saj jo ima vedno več ljudi. A takojšnje preverjanje telefona v prvih 30–45 minutah prebudi kortizol, stresni hormon, česar si takoj zjutraj ne želimo. To se zgodi predvsem, če zjutraj takoj preverjate novice, e-pošto in družbena omrežja, so pokazale raziskave. Namesto tega počakajte vsaj 45 minut, preden v roke vzamete telefon, in pustite, da se prebujanje kortizola zgodi naravno.

Izogibanje jutranji svetlobi

Najmočnejši vpliv na našo notranjo biološko uro ima izpostavljenost naravni svetlobi, kar povzroči vrsto nevrokemičnih dogodkov: kortizol se začne naravno prebujati, melatonin, znan kot hormon spanja, se začne zavirati (uspešno zaviranje jutranjega melatonina optimizira tudi večerno proizvodnjo melatonina in izboljša spanec naslednjo noč), spodbujati se začne serotonin v možganih … Dnevna svetloba poleg tega podpira tudi uravnavanje razpoloženja, zaradi česar se počutite srečnejše in mirnejše.

Foto: Shutterstock

Takojšen skok v globoko, kompleksno delo

Nekateri ljudje, ki so jutranje ptice, se v želji po večji produktivnosti takoj vržejo v intenzivno delo, kar pa je lahko težavno. Zgodaj zjutraj smo še v sproščenem stanju duha, kar je lahko koristno za ustvarjalno delo, ne pa za globoko osredotočenost. Možgani se namreč prebujajo postopoma, in preden se lotite osredotočenega dela, se mora kortizol prebuditi naravno, kar smo že omenili. Namesto tega najprej prepustite svojim možganom in telesu, da se prebudita.

Uživanje sladkega zajtrka

Kruh s sladkim namazom ali sladki kosmiči niso dobra ideja za prvi obrok dneva, saj povzroči hiter skok glukoze v krvi, čemur nekaj ur kasneje sledi znaten padec. Ta nestabilnost glukoze vpliva na vaše možgane, ker na glukozo delujejo kot gorivo. Namesto tega se osredotočite na beljakovinski zajtrk, ki podpira kognitivne sposobnosti, sitost in ohranja energijo čez cel dan. To pomeni, da ne izboljša le delovanje možganov, ampak tudi uravnava apetit.

Nezadostno pitje tekočine

Telo nenehno izgublja tekočino in po več urah brez nje ima zjutraj primanjkljaj. Možgani za delovanje potrebujejo hidracijo, zato je ključnega pomena, da čim prej po prebujanju spijete približno dva decilitra vode. Že blaga dehidracija namreč vpliva na kognitivne sposobnosti in razpoloženje.

Foto: Shutterstock

Teh pet navad se morda zdi majhnih, a lahko naredijo veliko razliko. Znanost je namreč jasna: prvih 60–90 minut po prebujanju vpliva na kognitivne sposobnosti, delovanje možganov ter posledično na razpoloženje, energijo in osredotočenost za ves dan ter celo vpliva na kakovost spanca naslednjo noč.

