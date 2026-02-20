Pester večer v ligi NBA, prvi po premoru zaradi tekme All-Star, je največjo dramo ponudil prav na zadnji tekmi. Los Angeles Clippers so doma s 115:114 odpravili Denver Nuggets. Napeto je bilo vse do konca, Jamal Murray pa je devet desetink pred koncem zgrešil prosti met za podaljšek. Pri Clippersih je prvič v domači dvorani Intuit Dome nastopil Bennedict Mathurin in navdušil. Dosegel je kar 38 točk. V noči na soboto se bodo Clippersi v mestnem obračunu pomerili z Lakersi, za katere naj bi zaigrali vsi najboljši igralci, tudi LeBron James, Austin Reaves in Luka Dončić.

Košarkarji Los Angeles Clippers so na razburljivem srečanju Denver Nuggets odpravili s 115:114, dvoboj pa so si zagotovo pozorno ogledali tudi v taboru Jezernikov. Clippersi se bodo namreč v noči na soboto pomerili še z Lakersi, Luka Dončić pa se bo skušal izogniti usodi svojega velikega prijatelja Nikole Jokića, ki je ostal praznih rok.

Dosegel je 22 točk in 17 skokov, od novega trojnega dvojčka pa so ga delile vsaj štiri asistence, saj jih je na tekmi zbral šest, štirje njegovi soigralci so dosegli vsaj 18 točk (Jamal Murray 20, Bruce Brown 19, Cam Johnson in Julian Strawther 18), a vse to je bilo premalo za zmago nad Clippersi. Ti so se še utrdili na desetem mestu zahodne konference in nakazali željo, da se bodo do konca rednega dela povzpeli še višje.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Srečanje v dvorani Intuit Dome, kjer je bil prejšnji konec tedna zvezdniški spektakel All-Star, je zaznamoval Bennedict Mathurin. Prvič, odkar je slekel dres Indiane in se preselil v mesto angelov, je zaigral na domačem parketu Clippersov in navdušil občinstvo. Dosegel je kar 38 točk (met iz igre 12/22) in bil najboljši strelec srečanja.

Murray zgrešil prosti met za podaljšek

Jamal Murray je zapravil priložnost za izenačenje na 115:115. Foto: Reuters Prvi zvezdnik gostiteljev Kawhi Leonard je dodal 23 in že 34. zapored presegel mejo 20 točk, Derrick Jones Jr. pa 22 točk. Zadnji bi skoraj postal osmoljenec srečanja, saj je pri vodstvu Clippersov s 115:112 slabo sekundo pred koncem storil prekršek nad Murrayjem pri metu za tri točke.

Zadišalo je po podaljšku. Kanadčan je pred tem na tekmi izvajal proste mete 6/7, a je nato vendarle podlegel pritisku. Prva dva prosta meta je zadel, pri tretjem pa se mu je zatresla roka, tako da je ostalo pri 115:114.

Kako je Murray zgrešil zadnji prosti met:

Jamal Murray MISSED the GAME-TYING FREE THROW



pic.twitter.com/JbhYAwsJR8 — Fliff (@fliff) February 20, 2026

Jokić je negodoval, bil je prepričan, da je Murrayja ob zgrešenem prostem metu nepravilno oviral center Clippersov Brook Lopez, a sodniki niso spreminjali odločitve. Ostalo je pri 115:114, temperamentni lastnik Clippersov Steve Ballmer si je lahko dal duška ob zmagi.

Nikola Jokić se je pritoževal sodniku Michaelu Smithu, da je bil storjen prekršek, a delivci pravice niso spreminjali odločitve. Foto: Guliverimage

Denver je sicer pogrešal dva pomembna igralca. Aaron Gordon je zaradi poškodbe stegenske mišice izpustil že deseto zaporedno tekmo, Peyton Watson, ki ga prav tako ovira stegenska mišica, pa četrto.

Med srečanjem je zavrela kri med igralci na začetku zadnje četrtine. Yanic Konan Niederhäuser je pod košem odrinil Jonasa Valančiunasa. Litovec je hotel vrniti Švicarju, a sta se vmešala Kris Dunn in Bennedict Mathurin in mu to preprečila. Vsi razen Niederhäuserja so jo odnesli s tehničnimi napakami. FULL MOMENT: Jonas Valanciunas tries to fight Clippers after Mathurin and Dunn shoved him pic.twitter.com/azD8R7KcdP — NBAbzy (@nbabzyy) February 20, 2026

Clippersi, naslednji tekmec Lakersov, so po 20. decembru 2025 močno dvignili rezultatsko krivuljo. Na zadnjih 28 tekmah so zmagali kar 21-krat, le sedemkrat pa so bili poraženi.