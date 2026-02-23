Marca višji socialni transferji

S 1. marcem se bodo vsi socialni transferji iz državnega proračuna uskladili z lansko inflacijo, kar pomeni 2,7-odstotno zvišanje. Po poročanju N1 za prilagoditev zneskov ni treba oddajati nove vloge, saj se posodobijo samodejno.

Zvišuje se meja za upravičenost do otroškega dodatka ali državne štipendije, po novem bo znašala 1.328,28 evra na družinskega člana. Dohodek izračuna center za socialno delo.

Poleg otroškega dodatka in štipendij se bodo uskladili tudi drugi družinski prejemki, denimo dodatek za veliko družino, pomoč ob rojstvu otroka, starševski dodatek, subvencije za študentsko prehrano, rejnine in drugo.

Najvišji otroški dodatek bo po novem znašal 177,24 evra, pri čemer so otroci v enostarševski družini ali tisti, ki niso vključeni v vrtec, lahko upravičeni do višjega dodatka.

Usklajujejo se tudi državne in kadrovske štipendije. Povprečna državna štipendija je sicer lani znašala 121 evrov, prejemalo pa jo je več kot 80 tisoč dijakov in študentov. Zvišala se bo subvencija za študentsko prehrano, po novem bo znašala 4,21 evra na obrok.

Družinski prejemki

Pomoč družini ob rojstvu otroka se bo zvišala na 441,6 evra. Dodatek za veliko družino (s tremi otroki) bo znašal 510,35 evra oziroma 620,16 evra (za štiri ali več otrok).

Dodatek za nego otroka bo 129,2 evra, za otroke s težjimi motnjami pa 258,4 evra.

Usklajujejo se tudi rejnine, invalidnine in prejemki, povezani z vojno ter vojnim nasiljem, navaja N1.