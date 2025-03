Zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji so od 1. marca višji za 1,9 odstotka. Uskladili so se namreč na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od januarja do decembra lani. Uskladili pa so se tudi drugi prejemki posameznikom in gospodinjstvom, so pred dnevi navedli na ministrstvu za delo.

Meje dohodkov za letne pravice so se uskladile s 1. februarjem, zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji pa s 1. marcem, so objavili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Usklajena meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije povprečno mesečno znaša 1.293 evrov na osebo. To je 24 evrov več od dozdajšnjega zneska. Najvišji otroški dodatek po uskladitvi znaša dobre tri evre več, najvišji osnovni znesek državne štipendije pa malenkost nad pet evrov več.

Ni treba oddajati nove vloge

Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatki k državni štipendiji se samodejno izplačujejo od aprila, zato po opozorilu ministrstva ni treba oddajati nove vloge.

Za 1,9 odstotka bodo višji tudi nekateri drugi prejemki, denimo dodatek za nego otroka. S 1. marcem so se za isti odstotek uskladile invalidnine za telesno okvaro ter dodatek za pomoč in postrežbo.

Od 1. aprila pa se bo uporabljal usklajeni osnovni znesek minimalnega dohodka, in sicer bo sicer 494,09 evra ali dobrih devet evrov več od dozdajšnjega zneska. Posledično se bosta s 1. aprilom zvišala tudi dodeljena denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Po navedbah ministrstva bodo višje tudi pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine.

Nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka velja za vloge, vložene v marcu, oziroma pri odločanju po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu. V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato ni treba oddajati nove vloge, so še zapisali na ministrstvu.