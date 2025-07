Fundacija Tadeja Pogačarja objavlja razpis za štipendije, namenjene otrokom in mladim, ki so preboleli katerokoli obliko raka ali so še v procesu zdravljenja. V šolskem letu 2025/2026 bodo podelili po štiri štipendije za srednješolski in študijski program ter dve štipendiji za magistrski ali doktorski študij v tujini.

V skladu s poslanstvom fundacije, ki ga uteleša Pogačarjev slogan "Nikoli ne odnehaj in nikoli se ne predaj", bodo štipendije podeljene tistim, ki kljub težki življenjski izkušnji vztrajajo na poti pridobivanja znanja in osebnega razvoja, so sporočili iz Fundacije Tadeja Pogačarja.

"S štipendijami želimo podpreti mlade, ki so kljub bolezni zavezani znanju, napredku in osebni rasti. Verjamem, da jim lahko s finančno podporo pomagamo uresničiti njihove izobraževalne in življenjske cilje," je ob pripravi razpisa tik pred odhodom na Tour de France povedal ustanovitelj fundacije Tadej Pogačar.

Fundacija bo v šolskem letu 2025/26 podelila: štiri štipendije za srednješolski program v višini 150 evrov na mesec,

štiri štipendije za študijske programe prve ali druge stopnje ali enovite magistrske študije v Republiki Sloveniji v višini 350 evrov na mesec,

dve štipendiji za magistrski ali doktorski študij v tujini v višini 700 evrov na mesec.

Fundacija pri izboru kandidatov sodeluje tudi z društvom Junaki 3. nadstropja, ki že vrsto let skrbi za podporo otrokom z rakom in njihovim družinam ter dobro pozna njihove stiske in potrebe.

Razpis in vse podrobnosti, vključno z obrazcem za prijavo, so objavljeni na uradni spletni strani Fundacije.

Preberite še: