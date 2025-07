Tadej Pogačar preživel hektičen dan: Vesel sem, da je za nami

Uvodna etapa letošnje Dirke po Franciji je bila ravno tako nervozna in nevarna, kot so že pred začetkom opozarjali kolesarski asi. Tudi slovenski šampion Tadej Pogačar je bil pripravljen na pestro dogajanje in s pomočjo kolegov iz ekipe UAE Team Emirates – XRG uspešno prebrodil težave. V cilj 185-kilometrskega uvoda v 112. Tour je pripel v času zmagovalca, Belgijca Jasperja Philipsena (Alpecin – Deceuninck), kar pa ne velja za dva njegova najresnejša favorita, ki sta si pridelala 39 sekund zaostanka.

"Bil je res hektičen dan, kar pa smo tudi pričakovali," si je v cilju v Lillu oddahnil slovenski šampion Tadej Pogačar, lanski zmagovalec francoske pentlje. Dvajset kilometrov pred ciljem se je glavnina na vetru razbila na dva dela, Pogačar in njegov veliki rival, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) sta ostala v prvi skupini, Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pa v drugi, ki je do cilja pridelala debelih 39 sekund zaostanka.

"Na koncu je prišlo do nekaj razlik, k sreči sva s Timom (Wellensom, op. p.) ostala spredaj, zahvala pa gre celotni ekipi. Od kilometra nič smo bili v ospredju in to se je izplačalo. Vesel sem, da je prvi dan za nami, gremo naprej," je še povedal Pogi. "Začel se je zahteven teden, še devet dni je do prvega prostega dneva. Osredotočili se bomo na teh devet dni, nato pa naprej," je dodal za ekipo UAE Emirates.

"Ves čas je bilo treba paziti in jutri ne bo nič drugače"

"Tri cone so bile s tem stranskim vetrom, zato je bilo treba biti že od tridesetega kilometra naprej pozoren, če bo katera ekipa napadla. Poleg tega je bilo danes skozi celotno traso polno odsekov z ozkimi cestami skozi vasi, ves čas je bilo treba paziti, saj na takšnih cestah hitro pride do padca, in jutri ne bo nič drugače. Z avtom smo bili ves čas dve minuti za skupino, zato smo razmišljali, kako bi se prebili mimo 'zaostankarjev', če bi imel kakšen naš kolesar okvaro. To ni vedno lahko, ampak zaenkrat je v redu," pa je za Val 202 povedal športni direktor UAE Emirates Andrej Hauptman.

Brez padcev ni šlo, že v prvi etapi sta dirko končala Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in Švicar Stefan Bissegger (Decathlon AG2R - La Mondiale).

Pogačar je 18. v skupnem seštevku, Vingegaard 20., oba imata deset sekund zaostanka za rumeno majico, ki jo bo jutti nosil Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck).

