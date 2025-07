Divja prva etapa Toura postregla s padci, odstopi: zmaga Philipsena, udarec za Rogliča

Ključni trenutek dirke se je zgodil dobrih 20 kilometrov pred ciljem, ko se je glavnina na vetru raztrgala na dve skupini, v prvi sta ob nekaterih najboljših sprinterjih ostala tudi Pogačar in Vinegegaard, medtem ko sta Evenepoel in Roglič obtičala v drugi. Ta je v cilj prišla 39 sekund za zmagovalcem, kar pomeni, da imata mladi Belgijec in slovenski veteran že po prvem dnevu izjemno slabo izhodišče v boju za rumeno majico.

A Evenepoel in Roglič vsaj ostajata na dirki, ta se je danes po padcih že končala za Italijana Filipa Ganno (Ineos Grenadiers) in Švicarja Stefana Bisseggerja (Decathlon AG2R – La Mondiale).

Roglič je danes zasedel 79. mesto. Matej Mohorič (Bahrain – Victorious) je bil 108., v cilj je pripel minuto in šest sekund za zmagovitim Belgijcem.

Dirka po Franciji, potek 1. etape:

Cilj: Za etapno zmago so naposled le obračunali šprinterji, veselil pa se je je Belgijec Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck). Nekateri favoriti za skupno zmago, Primož Roglič in Remco Evenepoel, denimo, so že prvi dan pridelali nekaj zaostanka za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom.

4 km do cilja: V prvi skupini je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi Ben O'Connor, Mezgečev moštveni kolega pri Jayco AlUli.

5 km do cilja: Razlika med skupinama je že 40 sekund, v vodilni je ostalo nekaj odličnih sprinterjev, sploh Philipsen ima ob sebi še večji del ekipe Alpecin – Deceunick.

10 km do cilja: V prvi skupini, ki ima že 30 sekund prednosti pred glavnino, je kakšnih 35, 40 kolesarjev, med njimi Pogačar, Vingegaard, van der Poel, Girmay, Philipsen, pa tudi Luka Mezgec, a je kot kaže izgubil moštvene kolege.

🔥The moment when @vismaleaseabike accelerates and the peloton breaks into several pieces.



🔥 Le moment où la @vismaleaseabike accélère et casse le peloton en plusieurs morceaux. #TDF2025 pic.twitter.com/KgfzX44C8T — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

17 km do cilja: Glavnina se je res raztrgala na ešalone v vetru, v prvi skupini je ob Vingegaardu ostal tudi Tadej Pogačar, pa nekateri šprinterji, marsikdo pa je obtičal v glavnini, ki vozi 12 sekund za vodilno skupino. Remco Evenepoel in Primož Roglič sta obtičala v glavnini.

22 km do cilja: Kolesarji so spet na odprtem, na cesti med širnimi polji in tako izpostavljeni vetru. V osredju glavnine se zato spet drenjajo ekipe favoritov, povsem na čelu je Vingegaardova Visma.

24 km do cilja: Hitrost glavnine narašča, spet je zaostal Mohoričev moštveni kolega pri Bahrain - Victoriousu, mladi, 21.-letni Francoz Lenny Martinez, ki se danes očitno spopada z resnejšimi težavami. Večkrat je že izgubil stik z glavnino.

30 km do cilja: Približuje se zaključni spopad uvodnega dne 112. Toura, na čelo glavnine se zdaj spet prebijajo sprinterske ekipe, tudi Jayco AlUla Luke Mezgeca in Dylana Groenewegna bo danes iskala svojo priložnost. "Imamo načrt, jasno pa je, da je nagrada za zmago izjemno privlačna," je v pogovoru za Eurosport pred etapo obet osvojitve rumene majice omenil Nizozemec.

45 km do cilja: Z dirko je končal tudi Švicar Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale), ki je padel 130 kilometrov pred ciljem. Medtem je Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) osvojil gorsko točko na Mont Noiru.

❌ Stefan Bissegger (@decathlonAG2RLM) also abandons on stage 1.



❌ Stefan Bissegger (@decathlonAG2RLM) abandonne également dès la 1ère étape.#TDF2025 pic.twitter.com/6ZqPFO3bCl — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

55 km do cilja: Simon Yates (Visma | Lease a Bike) vozi 35 sekund za glavnino.

60 km do cilja: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je odstopil z dirke. Pri padcu kakšnih 133 kilometrov pred ciljem je očitno staknil poškodbo, v nadaljevanju je le stežka sledil tempu glavnine, nekajkrat zaostal, zdaj pa pomahal z belo zastavo.

73 km do cilja: Na krajšem spustu je bilo spet napeto, glavnina se je začasno razdrobila, mehansko okvaro je imel tudi zmagovalec letošnjega Gira Simon Yates (Visma | Lease a Bike), zaostal je spet Lenny Martinez (Bahrain - Victorious). Zdaj se kolesarji spet zbirajo, tempo pa se je malce umiril.

79 km do cilja: Vercher in Thomas sta sprintala za drugo gorsko točko dneva, prav na ciljni črti je Thomasa spodneslo in s kolesa je sklatil še Vercherja. Njun beg se je tako končal. Thomas je sicer osvojil še drugo gorsko točko dneva in bo jutri kolesaril v pikčasti majici najboljšega hribolazca na Touru.

⚪🔴 @Ben__Thomas_ is first at Mont Cassel after a hard-fought sprint. Unfortunately, both riders crashed as they crossed the line and were caught by the peloton.



⚪🔴 @Ben__Thomas_ passe en tête au Mont Cassel après un sprint très disputé. Malheureusement, les deux coureurs… pic.twitter.com/cFl1jjZ95j — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

83 km do cilja: Stanje se je umirilo, Vercher in Thomas vozita slabo minuto pred glavnino, na čelu te pa je spet moštvo Alpecin – Deceuninck. Kolesarji se bližajo drugemu kategoriziranemu klancu dneva, Mont Cassel (1,8 km, 3,8 %), ki poteka po tlakovani cesti.

93 km do cilja: Vercherju se je v begu pridružil še Benjamin Thomas (Cofidis), dvojica ima zdaj 25 sekund prednosti pred glavnino.

97 km do cilja: Leteči cilj v La Motte au Boisu je dobil Italijan Jonathan Milan (Lidl – Trek), ki je bil močnejši od Jasperja Philipsena, Biniama Girmayja in Bryana Coquarda. Milan je tako prevzel vodstvo v boju za zeleno majico. Takoj po sprintu je iz glavnine skočil Matteo Vercher (Total Energies). Skupina z Lennyjem Martinezom pa je ujela priključek z glavnino.

🇮🇹 Jonathan Milan - 20 pts

🇫🇷 @bryancoquard - 17 pts

🇪🇷 @GrmayeBiniam - 15 pts



💚 First green jersey points awarded!



💚 Premiers points au classement du maillot vert attribués !#TDF2025 | @wlcmagazine pic.twitter.com/NjF6NwgHVg — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

Izidi letečega cilja, La Motte au Bois:

1. Milan 20 točk

2. Coquard 17

3. Girmay 15

4. Philipsen 13

5. Turguis 11

6. Meeus 10

7. Penhoet 9

8. Lund Andersen 8

9. Consonni 7

10. Cattaneo 6

11. Evenepoel 5

12. Ballerini 4

13. Merlier 3

14. Van Wilder 2

15. Valgren 1

105 km do cilja: Bega je konec, glavnina je ujela četverico, v ozadju se je v težavah znašel nekdanji dvakratni svetovni prvak Julian Alaphilippe (Tudor), ki je izgubil stik z glavnino. Lipowitz, pa tudi Thibau Nys in Stefan Bissegger so ujeli skupino z Martinezom in vozijo dobre pol minute za glavnino, na čelu te silovit tempo diktira Pogačarjev moštveni kolega Tim Wellens.

🙅 And that's the end of the first breakaway.



🙅 La première échappée du Tour est maintenant terminée.#TDF2025 pic.twitter.com/XIwELd9L0y — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

110 km do cilja: V vodilni skupini je popustil Matteo Vercher, preostala četverica ubežnikov pa ima le še 25 sekund prednosti pred glavnino.

112 km do cilja: Moštva favoritov se drenjajo v ospredju glavnine, da se ne bi znašla v težavah v vetru na izpostavljenih delih ceste, hitrost glavnine je zato visoko. Ganna se je moral pošteno potruditi, da je ujel glavnini, Lipowitz jo bo vsak čas, je pa nekoliko zaostala skupinica kolesarjev z Lukom Plappom, Lennyjem Martinezom, Maurom Schmidom in Louisom Barrejem.

116 km do cilja: Prednost vodilne peterice je padla na 50 sekund, hitrost je velika, v težavah pa se je ob najbolj nerodnem času znašel Rogličev moštveni kolega pri Red Bull – BORI – hansgrohe Florian Lipowitz, ki je moral menjati kolo. Ganna bo vsak čas ujel glavnino.

The peloton has pushed the pace and the breakaway loses a minute in 10 km 🥵



Le peloton accélère fortement, l'échappée a perdu une minute en 10 km 🥵#TDF2025 pic.twitter.com/IKGH4pqLmk — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

129 km do cilja: V glavnini sta padla še Švicar Stefan Bissegger (Decathlon AG2R - La Mondiale) in Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek). Glavnina vozi dobro minuto za vodilno peterico, Ganna pa je dobri dve minuti zadaj.

🫣 Bisseger goes down as well… every urban section is causing chaos, and with the finish in Lille, it looks like this trend will continue.#TDFF2025 #TourdeFrance2025 pic.twitter.com/XtxKmjhVsf — 📩 Cycling Report (@CyclingReport) July 5, 2025

132 km do cilja: Pa se je zgodilo, česar so se kolesarji najbolj bali, padec v glavnini. Na tleh sta se znašla Sean Flynn (Picnic PostNL) in Filipo Ganna (Ineos Grenadiers), ki se precej dolgo ni skobacal nazaj na kolo.

🇮🇹 @GannaFilippo crashed but is back on the bike



🇮🇹 @GannaFilippo a chuté mais il a repris la route #TDF2025 pic.twitter.com/TsRImRDGZP — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

135 km do cilja: V ospredje glavnine se počasi prebijajo tudi moštva favoritov za skupno zmago na dirki, tempo dirktirata Pogačarjev UAE Emirates in Vingegaardova Visma, prednost ubežne peterice pa hitro padla na minuto in pol.

143 km do cilja: Bruno Armirail se je silovito pognal v kratek, a na trenutke precej strm klanec (celo do 11 %), a se mu tekmecev ni uspelo otresti, največ moči je imel Benjamin Thomas (Cofidis), ki je osvojil prvo gorsko točko na letošnjem Touru in prevzel vodstvo v seštevku najboljšega hribolazca dirke. Glavnino je na klanec vlekel ameriški državni prvak Quinn Simmons (Lidl - Trek), zaostanek za ubežniki pa je spet nekoliko narasel in zdaj znaša 2:17.

148 km do cilja: Ekipa Alpecin – Deceuninck opravlja večino dela na čelu glavnine, prednost ubežne peterice je padla na 2:05. Kolesarji se bližajo prvemu kategoriziranemu vzponu dneva, Notre Danme de Lorette. Tam zmagovalca čaka le ena gorka točka, saj gre za vzpon četrte kategorije. Tudi na obeh preostalih sta na voljo le točki za zmagovalca, zato utegne biti boj za prvo pikčasto majico dirke nadvse zanimiv.

165 km do cilja: Sprinterske ekipe so zdaj povsem prevzele nadzor nad etapo, na čelu glavnine se pojavljajo predvsem kolesarji Alpecin - Deceunincka in Lidl - Treka, vodilno peterico pa držijo na dobrih dveh minutah razlike (zdaj 2:22).

🏁 165KM



🚴‍♂️5️⃣ < 2’22 < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️ 🚗



🤪 Well, that didn't take long. The first breakaway of the #TDF2025 is made.



🤪 Ça n’aura pas pris longtemps avant que la première échappée du #TDF2025 ne se crée.



🇩🇪 @DieZiege3

🇫🇷 Mathis Le Berre

🇫🇷 Bruno Armirail

🇫🇷 @Ben__Thomas_

🇫🇷 Mattéo… pic.twitter.com/aGbPLtnNj4 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

170 km do cilja: Prednost ubežne peterice se je ustalila malo nad dvema minutama, medtem je imel v glavnini nekaj težav francoski sprinter Bryan Coquard (Cofidis), ki je moral zamenjati kolo in nato spet hitro ujel glavnino. Kolesarje danes na izpostavljenih delih ceste čaka močan veter.

176 km do cilja: Prednost ubežne peterice se bliža dvema minutama, zdaj pa se glavnina že počasi organizira, na čelo so se postavili kolesarji ekipe Alpecin - Deceuninck Jasperja Philipsena in Mathieua van der Poela.

Glavnini bežijo Nemec Jonas Rutsch ter Francozi Mathis Le Berre, Bruno Armirail, Benjamin Thomas in Matteo Vercher. Foto: Reuters

180 km do cilja: Glavnina se je povsem umirila, ubežniki pa so hitro pridobili več kot minuto prednosti. Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty), Matis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale), Benjamin Thomas (Cofidis) in Mattéo Vercher (Total Energies) se bodo na treh klancih četrte kategorije potegovali za pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. Tudi ta kos oblačila je nadvse prestižen, le na etapah kot je današnja pa dosegljiv še komu drugemu kot dejanskim gospodarjem najtežjih klancev, kot sta Pogačar in Vingegaard.

184 km do cilja: Uspešen je bil že prvi napad, glavnini se je odpeljala peterica: Nemec Jonas Rutsch ter Francozi Mathis Le Berre, Bruno Armirail, Benjamin Thomas in Matteo Vercher.

🔥 Here they go, the race is underway! And we have 5 riders on the attack!



🔥 La course est lancée ! 5 coureurs se lancent immédiatement à l'attaque !#TDF2025 pic.twitter.com/Rupvb0Xe21 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

13:41 (184,9 km do cilja): Nevtralna vožnja je bila tokrat nekoliko daljša, kolesarji so se na ulicah Lilla predstavili množici navijačev, zdaj pa so prevozili kilometer nič in dirka se je začela zares! Takoj so se začeli siloviti napadi na čelu glavnine.

13:10: Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo.

🙌 Stage 1 is underway



🙌 C’est parti pour l’étape 1 du #TDF2025 pic.twitter.com/MfdAGV3iKi — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

Cavendish: Če bi bil jaz na startu, bi dobil to etapo

Častni gost v Lillu je legendarni britanski sprinter Mark Cavendish, ki je lani na svojem zadnjem Touru v karieri prišel do 35. etapne zmage in s tem presegel rekord Eddyja Merckxa (34 zmag). Letos imajo sprinterji prvič po letu 2020 spet priložnost boja ne le za prestižno etapno zmago, pač pa tudi za kultno rumeno majico. "Prav vsak na startni listi je sanjal o tej majici, ki je za sprinterje izjemno težko dosegljiva, Seveda jo potem lahko takoj izgubiš, ampak nositi jo že en dan je nekaj neverjetnega," je povedal Cavendish. "Veliko je močnih sprinterjev, cilj je po dolgi ravnini, zaradi česar je dirka odprta … Če bi bil jaz na startu, bi dobil to etapo," se je še pošalil.

"If I was there, I'd win". Fighting talk from a very special guest, 🇬🇧 @MarkCavendish. Good to have you back, Sir Mark!



«Si j'étais là, je gagnerais» Un discours combatif de la part d'un invité très spécial, 🇬🇧 @MarkCavendish. C'est bon de te revoir, Cav !#TDF2025 pic.twitter.com/evQIL7Ogo8 — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

Start: Vseh 184 kolesarjev iz 23 moštev na letošnjem TDF je podpisalo startno listo in ob 13.10 se bo karavana podala na zaprto vožnjo v Lillu. Okoli 13.40 naj bi dosegli kilometer nič in prva etapa 112. Dirke po Franciji se bo začela tudi zares.

Na letošnji dirki nastopajo štirje Slovenci, ob branilcu naslova Tadeju Pogačarju (UAE Emirates), še Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), pa Matej Mohorič (Bahrain - Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla).

💛 For the first time since 2020, the honor of wearing the first @MaillotjauneLCL should fall to a sprinter!



💛 Pour la première fois depuis 2020, c'est à un sprinteur que devrait échoir l'honneur d'endosser le premier @MaillotjauneLCL ! #TDF2025 pic.twitter.com/IcYEGEZhUW — Tour de France™ (@LeTour) July 5, 2025

Kolesarje sicer danes čaka 1.150 metrov plezanja, pa trije kategorizirani klanci, a bo to bržčas veliko premalo, da bi ogrozilo skupinski sprint za etapno zmago. V ospredju bodo danes sprinterji in njihove ekipe, tudi Mezgec, ki bo pomagal Dylanu Groenewegnu. Kranjčan in Nizozemec sta veščine pilila tudi na letošnji dirki Po Sloveniji, na kateri prišel do dveh zmag.