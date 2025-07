"Ne bom vam povedal načrta, to ostane v ekipi," je Jonas Vingegaard z nasmeškom odgovoril na vprašanje o taktiki za premagovanje slovenskega asa Tadeja Pogačarja. "Imamo svoj načrt, kot vedno. Vem, kaj moram narediti, in verjamem v načrt."

Vingegaard se zaveda, da bo Tour 2025 eden najnapornejših do zdaj, predvsem zaradi intenzivnega začetka. "Prvih deset dni bo zelo hektičnih. Šprinti, veter, nervoza. Še nikoli nisem vozil takšne uvodne etape. Ključno bo, da se izognemo težavam in ne izgubimo časa. Prave razlike se bodo naredile v gorah."

Telesna preobrazba Vingegaarda

Ko so ga vprašali, kaj meni o Pogačarjevi izjavi, da je Vingegaard še posebej močan na dolgih klancih, je bil nekoliko zadržan: "To je zelo lepa pohvala od Tadeja. On je prijazen fant. A na Kriteriju po Dofineji je bil on boljši na dolgih vzponih, zato nisem povsem prepričan, da se strinjam. Upam pa, da bom tukaj še boljši, kot sem bil tam."

Ob sebi bo imel močno zasedbo. Foto: Guliverimage

Ena ključnih sprememb v njegovi pripravi na letošnjo dirko je bila telesna preobrazba. "Letos sem pridobil več mišic kot lani. Lani sem bil lažji, zdaj sem težji, ampak gre za mišično maso. To pomeni več moči. Zdaj sem na najvišji ravni, kar sem bil kadarkoli," je povedal. Dodal je, da verjame, da mu bo dodatna moč pomagala tudi pri eksplozivnih pospeških, pri katerih je bil Pogačar v preteklosti v prednosti in se odlepil od Danca.

Na vprašanje, ali lahko dodatne mišice pomagajo tudi v prvem tednu dirke, je Vingegaard odgovoril, da je bil prav to cilj spremembe: "Z več mišicami imaš boljši pospešek. Lani sem bil tu nekoliko šibak, zato smo to želeli izboljšati. Mislim, da nam je uspelo."

Zgodba letošnjega Toura se ne vrti samo okoli forme, temveč tudi okoli rivalstva, ki ga mnogi označujejo za največjega v moderni dobi kolesarstva. "To, da imaš takšnega tekmeca, kot je Tadej, te prisili, da vsak dan treniraš še bolj trdo. Zaradi njega sem postal boljši kolesar. Imam veliko spoštovanja do njega – kot športnika in kot človeka."

Vingegaard izpostavil Rogliča

Kljub spoštovanju pa Vingegaard zagotavlja, da strahu ni. "Če bi se ga bali, nas ne bi bilo tukaj. Kot je rekel moj športni direktor: 'Če si prestrašen, potem raje ostani doma.' Mi pa smo tukaj, pripravljeni."

Wout van Aert bo prav tako eden od ključnih pomočnikov. Foto: Guliverimage

Trasa Toura letos vključuje tudi nekaj posebnosti. Med njimi je zaključna etapa v Parizu, ki gre čez Montmartre, tako da bo ob morebitni izenačenosti v skupnem seštevku vse prej kot le tradicionalna parada šampionov. "Ne verjamem, da bo to običajna zaključna etapa, če bo razlika majhna. Bolj bo podobna pravi dirki. Več kot 150 kolesarjev bo želelo biti spredaj. To bo zelo stresno in nevarno v nasprotju z olimpijskimi igrami, na katerih je šlo 50 kolesarjev na ta vzpon."

Ko gre za konkurenco, poleg Pogačarja in Remca Evenepoela izpostavlja še Primoža Rogliča, ki se na Tour vrača po padcu na Giru, ter močni zasedbi Ineos Grenadiers in Movistar. "Tour je Tour. Vsi pridejo maksimalno pripravljeni. Nikogar ne smeš odpisati. Primož je zelo dober tekmec. Padel ja na Giru in verjamem, da je pripravljen."

Slabosti Pogačarja? "Te karte bomo zadržali zase."

Ob vprašanju, ali sanja o novi zmagi na Touru, se je zasmejal in odgovoril: "Skoraj čutim, da imam že štiri zmage. Prvo leto sem bil drugi, kar je bilo kot zmaga. Potem dve pravi zmagi. Lani sem se vračal po padcu, kar je bila zame osebno prav tako zmaga."

Največji tekmec bo Tadej Pogačar. Foto: Reuters

Z močno ekipo v ozadju, ki vključuje Simona Yatesa, Seppa Kussa, Mattea Jorgensona in Wouta van Aerta, Vingegaard letos vstopa v Tour z občutkom, da ima na voljo najboljšo podporo do zdaj: "To je sanjska ekipa. Sanjska ekipa za gore. Tudi na ravnini imamo skoraj celotno zasedbo za klasike. Mislim, da imamo najmočnejšo ekipo."

In kje so po njegovem mnenju slabosti Tadeja Pogačarja? "Mislim, da v zadnjih letih ni imel veliko slabosti. Če sem iskren – če jih sploh ima – jih tukaj ne bi razkril, ker bi potem oni to vedeli. Te karte bomo zadržali zase," je skrivnostno odgovoril danski kolesarski as.

Tour de France se bo začel s sobotno etapo v Lillu in že prvi dan lahko pričakujemo napeto ozračje v kolesarski karavani, kar je na Dirki po Franciji še toliko bolj potencirano, saj gre vendarle za dirko vseh dirk in vsak išče svoj košček pogače. Tudi manjše ekipe.