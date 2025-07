Slovenski kolesarski as Primož Roglič je že večkrat poudaril, da je edina zmaga, ki si jo v svoji imenitni karieri še želi, zmaga na Diki po Franciji. Leta 2020 ji je bil že zelo blizu, pa ga je na zdaj že legendarnem gorskem kronometru na Planche des Belles Filles v predzadnji etapi takratne dirke premagal Tadej Pogačar. 35-letni Zasavec je imel nato še serijo Tourov, ki so jo zaznamovali padci, pred letošnjim tako v svojem slogu pravi: "Imam nekaj neporavnanih računov."

"Mislim, da vsi že vedo, katere dirke si želim, na kateri še nisem zmagal," je danes na novinarski konferenci prireditelja Toura ponovil Primož Roglič, kapetan nemško-avstrijskega moštva Red Bull - BORA - hansgrohe. "Imam nekaj neporavnanih računov, nekaj nedokončanega dela, ampak po drugi strani, veste, z zmago ali brez nje, mi je Tour spremenil življenje. Vesel in ponosen sem, da še vedno lahko pridem na Tour de France, da sem del največjega kolesarskega dogodka na svetu," je še dodal.

"Ničesar mi ni več treba dokazovati nikomur"

Rogliča v soboto čaka začetek njegove sedme Dirke po Franciji, prvič je na največji kolesarski dirki na svetu nastopil leta 2017 in tam prišel do prve slovenske zmage. Takrat je dirko končal na 38. mestu. Leto kasneje je bil četrti v skupnem seštevku, leta 2020 pa drugi. Naslednjih treh Tourov zaradi padcev ni končal. Smola se ga ni izognila niti v letošnji sezoni, ko je moral predčasno končati Dirko po Italiji. Zaradi padcev, seveda. "Po Giru sem bil na tleh, a sem se spet postavil na noge. Ničesar mi ni več treba dokazovati nikomur, letos se bom Toura loteval iz dneva v dan," pravi slovenski veteran.

Lažje se je učiti iz napak, če si jih le upaš priznati

"Brez slabih stvari ne moreš vedeti, katere so dobre." Foto: Guliverimage Pa ima zaradi vseh težav na zadnjih nekaj Tourih kaj strahu? So ga padci spremenili? "Iz vsake izkušnje se poskušam nekaj naučiti. Po eni strani se je celo lažje učiti iz napak, če si jih le upaš priznati, ko se pogledaš v ogledalo. Če si res dober, je iz tega težko potegniti kakšno lekcijo. Brez slabih stvari ne moreš vedeti, katere so dobre," razmišlja prekaljeni kolesarski profesionalec, nekdanji smučarski skakalec, ki spada med najstarejše udeležence 112. Toura. "A v tem pogledu še nisem na stopničkah, pet je starejših," se je še pošalil, pa v resnejšem tonu dodal: "Nisem več najmlajši, velik privilegij pa je, da se lahko še vedno borim s temi mladimi, močnimi fanti."

"Gremo iz dneva v dan"

Čeprav si zmage na Touru močno želi, ni pod pritiskom, da jo mora na vsak način dobiti. "Bo, kar bo. Zmagali ali ne, name, na mojo družino in moje bližnje to ne bo vplivalo. Šteje pot, to, da iz sebe iztisneš največ, pokažeš vse, kar lahko," meni Zasavec. O načrtih za tokratni Tour je bil nadvse nekonkreten, pravzaprav skrivnosten: "V soboto začnemo prvo etapo. Videli bomo, kako se bo odvila. Nato sledi druga, pa tako vse do konca. Gremo iz dneva v dan." Tudi o tekmecih ni imel veliko dodati: "Vsi vemo, kako se tekmuje dandanes, vsi vemo, kako vozita Jonas (Vingegaard, op. p.) in Remco (Evenepoel, op. p.) Preostali me pravzaprav ne zanimajo, osredotočen sem le nase."

Novi dresi Red Bull - BORE - hansgrohe vsebujejo tudi barve slovenske zastave. Foto: Guliverimage

Lepi novi dresi, pa močan mladi adut ekipe

Na predstavitvi etap je pohvalil novo podobo dresov ekipe: "Res so lepi, vsebujejo tudi barve slovenske zastave." Tukaj smo z močno ekipo, upamo, da bomo prikazali dobro dirkanje, dobre borbe," je sporočil množici ljubiteljev kolesarstva v središču Lilla, kjer bo v soboto start 112. Toura. Eden od adutov ekipe Red Bull – BORA – hansgrohe bo mladi Nemec Florian Lipowitz, ki se je v lepi luči pokazal na nedavnem Kriteriju po Dofineji, na katerem je zasedel tretje mesto v skupnem seštevku, zaostal je le za Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, ki sta glavna favorita tudi za zmago na letošnjem Touru. "Da, imamo dobre mlade kolesarje, na Giru smo videli Giulia (Pellizzarija, op. p.), na Dofineji Floriana, ki je pokazal zelo visoko raven. Zakaj je nebi tudi tukaj," je povedal kapetan.

