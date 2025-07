Tudi to je kolesarstvo: ekstremne priprave Norvežana na Dirko po Franciji

Norveški kolesar Tobias Johannessen, brat dvojček Andersa Hallanda Johannessena, zmagovalca letošnje dirke Po Sloveniji, pri pripravah na Dirko po Franciji (od 5. do 27. julija) ničesar ne prepušča naključju. Kolesar ekipe Uno-X Mobility je na Instagramu objavil zanimiv videoposnetek, ki prikazuje, na kakšen način se pripravlja na peklenske temperature, ki ga čakajo v Franciji.

Norveški kolesar Tobias Johannessen je v objavi na Instagramu razkril, da je za trening na kolesu oblekel kar pet vetrovk, s čimer je telesno temperaturo dvignil na 39,6 °C in pri tem izgubil 2,5 litra tekočine.

"In tako je tudi norveški kolesar nekoliko bolje prilagojen vročini. To je sodobno kolesarstvo," je hudomušno zapisal ob objavi.

Trening v vročini ("heat training") je vse pogostejši del priprav vrhunskih kolesarjev, še posebej zaradi visokih temperatur, ki julija pogosto zaznamujejo francosko dirko. Z umetno izzvanim fiziološkim stresom kolesarji izboljšujejo sposobnost termoregulacije, povečujejo plazemski volumen in utrjujejo vzdržljivost v zahtevnih razmerah.

Glede na to, da so visoke temperature, predvsem na jugu Francije in v visokogorju, napovedane tudi letos, je jasno, da se Johannessen želi pravočasno prilagoditi.

Dirka po Franciji se bo začela v soboto, 5. julija, v Lillu na severu Francije, in končala tri tedne pozneje, 27. julija, v Parizu. Na dirki bodo nastopili štirje Slovenci, poleg Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, ki spadata v ožji krog favoritov, še Matej Mohorič in Luka Mezgec.

