Visma išče razpoke v Pogačarjevem oklepu: Morda pride dan ...

Tour de France 2025 vse bolj trka na vrata in v taboru ekipe Visma | Lease a Bike vladata pozitivna naravnanost in odločnost, ne glede na moč, ki jo izkazuje slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar. Eden ključnih pomočnikov Jonasa Vingegaarda, Belgijec Victor Campenaerts, je v dobri formi in verjame, da obstaja trenutek – morda le en dan –, ki bi lahko omajal številko 1 na svetu.

"Na Tour gremo kot izzivalci. Tadej Pogačar je jasen favorit, ampak mogoče se v treh tednih najde en dan, ko bomo mi tisti, ki naredimo razliko," je v intervjuju za belgijsko Sporzo dejal Victor Campenaerts, ki se je letos pridružil Vismi prav z namenom, da pomaga ekipi do največjih uspehov.

Nova vloga, stara strast

Dolga leta je bil znan kot specialist za kronometre in mož za bege, zdaj pa se je prelevil v enega najpomembnejših pomočnikov ekipe. "Zato sem tudi prišel k Vismi. Vse, kar se dogaja – priprave, višinski treningi, Kriterij po Dofineji –, me spominja na obdobje, ko sem lovil svetovni rekord v vožnji na eno uro. Tudi takrat sem najbolj užival prav v procesu," je povedal 33-letni Belgijec, ki verjame v ekipo.

"Jonas dosega najhitrejše čase, a je Tadej še hitrejši." Foto: Guliverimage

Vingegaard v vrhunski formi

Campenaerts je letos imel vlogo pomočnika kapetanom tako na klasikah kot na etapnih dirkah. Na dirki Pariz–Nica je bil ob boku Jonasa Vingegaarda, ki pa je dirko predčasno končal. "Jonas je res izjemen. Razred zase. Enako velja za Tadeja. Na Dofineji so bili Jonasovi podatki vrhunski, pa se je Tadej še vedno odpeljal naprej."

Iščejo recept, kako premagati Pogačarja. Pa ga imajo? Foto: Guliverimage

Čeprav se zaveda, kako težko je premagati Pogačarja, Campenaerts verjame, da so pripravljeni. Šesto mesto na državnem prvenstvu mu je vlilo dodatno samozavest. "Ekipa je v dobri formi. Jonas je izjemno pripravljen. In če bomo imeli en pravi dan ..."

Vismi že dvakrat skoraj uspelo

Spomnimo, ekipa Visma je že v sezonah 2022 in 2023 iskala šibkosti pri Pogačarju in jih delno tudi našla. A Tadej je postal zrelejši in se na napakah učil, zato bodo imeli težko delo, če ga bodo želeli na tak ali drugačen način zlomiti. Campenaerts se zaveda tega in si ne dela iluzij: "Ne bomo mu vsak dan vzeli petih sekund, ampak če se pokaže razpoka, jo bomo poskusili izkoristiti."