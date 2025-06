Tour de France 2025 bo med 5. in 27. julijem postregel z vsemi elementi epske kolesarske drame: zahtevne gorske etape, dve vožnji na čas, sprinti, veter in zgodovinski zaključek v Parizu, ki bo imel letos posebno noto. Tadej Pogačar je osrednji favorit za skupno zmago, Primož Roglič je naslednji slovenski adut za najvišja mesta. Poleg konkurence, ki jo bosta imela naproti, bosta morala premagati še 21 nepredvidljivih etap. Letošnja izvedba Dirke po Franciji vsebuje tisto, kar si navijači želijo, kolesarji pa imajo kaj za povedati o napetosti, ki jih bo čakala v uvodnih devetih dneh.

Prvi teden: veter, pasti, nervoza ...

Dirka se začenja s krožno etapo po severu Francije (Lille), kjer bodo v ospredju sprinterji, čeprav veter in tlakovana vzpetina Mont Cassel lahko pokvarita načrte. Drugi dan (Boulogne-sur-Mer) ponuja prostor pod soncem za eksplozivne kolesarje, saj se v zaključku vrstijo klanci z nakloni do 15 %. Povrhu vsega lahko zagreni življenje veter z morja.

Tour de France, 4. etapa Foto: A. S. O.

Četrti dan je teren že reseneje razgiban, tudi zaključek, in bi lahko bil usoden za kakšnega favorita. 20 kilometrov pred ciljem se bo karavana podala na Côte de Bonsecours, nakar prideta na vrsto Côte de Grand’Mare in rampa Saint-Hilaire, ki bo kratka, a bo imela tudi 15-odstotni naklon. Sledi spust in 500-metrski vzpon do cilja. V generalni razvrstitvi bi se lahko naredile kakšne razlike med favoriti za skupno zmago, a ne pretirane.

Peti dan prinaša prvo vožnjo na čas – 33 kilometrov ravninske vožnje v Caenu, kjer se obeta merjenje moči specialistov tovrstne vožnje in potencialna menjava vodilnega. Kronometer bo ravninski in bo pisan na kožo Remcu Evenepoelu.

Tour de France 5. etapa kronometer Foto: A. S. O.

Etapa številka 6 ima več kot 3.500 višinskih metrov in bi lahko bila past za nepazljive, saj je teren dodobra razgiban, čeprav ne bo dolgih klancev. V sedmi etapi se po štirih letih vrača znameniti Mûr-de-Bretagne, ki bi lahko razredčil vrste med favoriti za rumeno majico. Dvakrat se ga bodo lotili, drugič bo predstavljal ciljni vzpon. Klanec bo dolg 2 km s povprečjem 6,9 %, a z odseki, ki segajo do 15 %, zato lahko pričakujemo napade med GC-favoriti.

Tour de France 7. etapa Foto: A. S. O.

Osma in deveta etapa spet ponujata prostor šprinterjem, a ne brez taktičnih pasti.

Drugi teden: ognjemet v Masivu in Pirenejih

Deseta etapa na francoski praznik, 14. julij (padec Bastilje), pomeni resen vzpon v Masivu Central. Sedem kategoriziranih klancev in ciljni vzpon na Puy de Sancy bodo prvi resni test za rumeno majico. Kar 4450 višinskih metrov bodo morali kolesarji prevoziti. Zaključni del bo predstavljal izziv. Vzpon do Le Mont-Dore prek Puy de Sancy ima povprečen 8-odstotni naklon - z odsekom do 12 %. Odlična priložnost za kolesarje, ki so eksplozivni, kar je denimo Tadej Pogačar.

Tour de France, 10. etapa Foto: A. S. O.

Po dnevu počitka sledi tehnična, kratka etapa po okolici Toulousa, kjer bo 8 kilometrov pred ciljem kratek, a strm klanec (12,4-odstotni povprečni naklon, na posameznem delu pa bo imela cesta tudi 20-odstotni naklon) po ozkih cesti, zato bodo morali biti kolesarji v tem delu pazljivi pri pozicioniranju.

V dvanajsti etapi se začne pekel v Pirenejih. Najprej se bodo kolesarji ogreli z vzponom na Col du Soulor (11,8 km / 7,3 %), nato pa jih v zaključku čaka vzpon na Hautacam – 13,5 kilometrov dolgo preizkušnjo s povprečnim naklonom 7,8 %, kjer je Jonas Vingegaard zablestel že leta 2022. Vprašanje je, kdo bo gospodar tokrat.

Tour de France, 12. etapa Foto: A. S. O.

Srečna ali nesrečna 13. etapa? Gorski kronometer bo ta dan. Od Loudenvielle do Peyragudesa se razteza le 10,9 km, a gre za izredno strm klanec. Zadnjih 8 km poteka po klancu s povprečjem 7,9 %, zaključek pa ponuja rampo, ki gre vse do 16 %.

Tour de France 13. etapa kronometer - na sliki ni videti, da bo tako strmo. Foto: A. S. O.

Še več drame sledi v 14. etapi, ki bo karavano popeljala čez Tourmalet (19 km / 7,4 %), Col d’Aspin (5 km / 7,6 %) in Col de Peyresourde (7,1 km / 7,8 %), nato bo sledil zaključek na Luchon-Superbagnères: 12,4 kilometra dolg klanec s povprečnim naklonom 7,5 %. Več kot 4.800 višinskih metrov bodo morali opraviti kolesarji ta dan. Glede na vse, kar bodo morali v tem dnevu prestati kolesarji, se znajo karte med favoriti za rumeno majico dodobra premešati.

Tour de France, 14. etapa Foto: A. S. O.

V 15. etapi bi morda spet prišli na vrsto sprinterji ali ubežniki. Trasa ni zahtevna, a ima nekaj izzivov.

Tretji teden: kraljevski Ventoux in finalni napadi v Alpah

Po dnevu premora bo 16. etapa ponudila nov spektakel. Legendarni Mont Ventoux se vrača. Po 150 km ravninske vožnje se začne resnična drama: vzpon iz Bédoina je dolg 15,7 km s povprečjem kar 8,8 %, zadnji kilometri pa potekajo na pokrajini, kjer ni sence in zaščite pred vetrom. Če bo tisti dan vroče, bo pravi pekel.

Foto: A. S. O.

Po 17. dokaj ravninski etapi sledi 18. dan kolesarjenja, ki bo brez dvoma kraljevska etapa Toura. Trasa prek treh velikanov: Col du Glandon (21,7 km / 5,1 %), Col de la Madeleine (19,2 km / 7,9 %) in zaključek na Col de la Loze – dolg 26 km, povprečno 6,5 %, z brutalnim zadnjim delom, kjer naklon večkrat preseže 15 %. Na nadmorski višini 2.304 m bodo noge že dodobra trpele, vse skupaj pa bodo morali kolesarji v 171,5 kilometra opraviti s 5450 višinskimi metri. Pred dvema letoma je Pogačar ravno na vzponu na Col de la Loze dokončno izgubil bitko z Vingegaardom, vsem pa bo za vedno ostal stavek, ki ga je prek radijske povezave sporočil ekipi: "Mrtev sem." Takšnega scenarija letos skoraj zagotovo ne bomo doživeli.

Foto: A. S. O.

19. etapa (Albertville–La Plagne) je krajša, a prav tako brutalna: pet kategoriziranih klancev na vsega 130 kilometrih. Zaključek vodi do smučišča La Plagne – 17 km dolg vzpon s povprečnim 7,5-odstotnim povprečnim naklonom, ki bo imel odseke nad 10 %.

Tour de France, 19. etapa Foto: A. S. O.

Predzadnji dan dirke ponuja še zadnjo priložnost za skoke, čeprav 20. etapa nima dolgih vzponov, a je razgibana, predvsem pa bodo noge že dodobra načete po praktično tritedenskem popotovanju. Prevoziti bodo morali 2.850 višinskih metrov.

Zaključek? Etapa po Parizu. Parada šampionov? Morda pa letos ne, saj se bodo kolesarji v zaključku trikrat povzpeli na Montmartre – 1,1 km dolg klanec z 5,9-odstotnim naklonom. Lahko prepreči tradicionalni šprint in postreže z dramo v zadnjih kilometrih. Zaključek po okusu našega šampiona Pogačarja.

Tour de France, 21. etapa Foto: A. S. O.

Etape Dirke po Franciji 2025

Etapa Datum Začetek Cilj Razdalja Tip terena 1. 5. julij Lille Lille 185 km Ravna 2. 6. julij Lauwin-Planque Boulogne-sur-Mer 212 km Hribovita 3. 7. julij Valenciennes Dunkerque 178 km Ravna 4. 8. julij Amiens Rouen 173 km Hribovita 5. 9. julij Caen Caen 33 km Posamična vožnja na čas 6. 10. julij Bayeux Vire Normandie 201 km Hribovita 7. 11. julij Saint-Malo Mûr-de-Bretagne Guerlédan 194 km Hribovita 8. 12. julij Saint-Méen-le-Grand Laval Espace Mayenne 174 km Ravna 9. 13. julij Chinon Châteauroux 170 km Ravna 10. 14. julij Ennezat Le Mont-Dore Puy de Sancy 163 km Gorska 11. 16. julij Toulouse Toulouse 154 km Ravna 12. 17. julij Auch Hautacam 181 km Gorska 13. 18. julij Loudenvielle Peyragudes 11 km Posamična vožnja na čas 14. 19. julij Pau Luchon-Superbagnères 183 km Gorska 15. 20. julij Muret Carcassonne 169 km Hribovita 16. 22. julij Montpellier Mont Ventoux 172 km Gorska 17. 23. julij Bollène Valence 161 km Ravna 18. 24. julij Vif Courchevel Col de la Loze 171 km Gorska 19. 25. julij Albertville La Plagne 130 km Gorska 20. 26. julij Nantua Pontarlier 185 km Hribovita 21. 27. julij Mantes-la-Ville Pariz (Elizejske poljane) 120 km Ravna

Profili vseh etap na Dirki po Franciji 2025

1. etapa Foto: A. S. O. 2. etapa Foto: A. S. O. 3. etapa Foto: A. S. O. 4. etapa Foto: A. S. O. 5. etapa Foto: A. S. O. 6. etapa Foto: A. S. O. 7. etapa Foto: A. S. O. 8. etapa Foto: A. S. O. 9. etapa Foto: A. S. O. 10. etapa Foto: A. S. O. 11. etapa Foto: A. S. O. 12. etapa Foto: A. S. O. 13. etapa Foto: A. S. O. 14. etapa Foto: A. S. O. 15. etapa Foto: A. S. O. 16. etapa Foto: A. S. O. 17. etapa Foto: A. S. O.

18. etapa Foto: A. S. O. 19. etapa Foto: A. S. O. 20. etapa Foto: A. S. O. 21. etapa Foto: A. S. O.