Moštveni kolega Rogliča: Saj smo kot opice v cirkusu, kajne?

Letošnja Dirka po Franciji se bo začela s serijo ravninskih in razgibanih etap, ki ne bodo ustvarjale velikih razlik med konkurenti, zato bo v prvih desetih etapah bržkone konstanten boj za pozicije, verjetno pa tudi nekaj padcev. 31-letni Nizozemec Danny van Poppel, ki bo na Touru pomagal tako Primožu Rogliču kot kapetanu ekipe kot šprinterju Jordiju Meeusu, je zelo kritičen do profila etap.

"Nihče ne mara takih etap. Saj smo kot opice v cirkusu, kajne? Za javnost je to zanimivo in bolj zabavno, zato so jih spet uvrstili v program," je Danny van Poppel razmišljal v pogovoru za In de Leiderstrui. "Za nas je to zelo frustrirajoče. Najbolj za Primoža, pa tudi za vse ostale v ekipi," je bil iskren 31-letni Nizozemec v dresu Red Bull BORA hansgrohe.

Dirka po Franciji se bo začela 5. julija v Lillu in končala 27. julija v Parizu.

"Najprej se je zdelo, da so take etape naključne, ampak zdaj je jasno, da so postale del kolesarstva.Kot kolesarji pa imamo malo ali nič besede pri tem in mislim, da je to v kolesarstvu škoda," je bil kritičen van Poppel, ki se je z idejami, kako bi lahko dirke naredili bolj varne obrnil na predsednika Združenja profesionalnih kolesarjev (CPA) Adama Hansena, a še vedno ni dobil odgovora.

Foto: Ana Kovač

"Nad tem sem bil zelo razočaran. Po eni strani si prizadeva, da bodo dirke varne in dobro izpeljane, potem pa, kot sem mu poslal veliko idej za izboljšave, nisem dobil nobenega odgovora. Kolesaril bom še nekaj let, potem pa bom šel samo naprej. Kot kolesar tako ali tako nimam veliko besede."

Dejal je še, da ima Mednarodna kolesarska zveza (UCI) še vedno toliko moči, da kolesarji ne morejo storiti ničesar. "Potem pa nima več nobenega smisla, da bi zaradi tega trošili negativno energijo in se raje osredotočimo na samo predstavo," se je sprijaznil tudi van Poppel.

