Barve ekipe Visma | Lease a Bike bo na sloviti Dirki po Franciji zastopala osmerica: Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Matteo Jorgenson, Simon Yates, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Victor Campenaerts in Edoardo Affini. Za 29-letnega Affinija bo to prva Dirka po Franciji, na kateri se bodo morali znajti brez Christopha Laporta, ki je bil sicer sprva načrtovan za rumeno pentljo, a ga tam zaradi okrevanja po citomegalovirusu ne bo.

"Verjamemo v svoj načrt in najboljši mogoč rezultat"

"S temi osmimi zelo močnimi kolesarji verjamemo v načrt, ki smo ga pripravili. Od prvega dne bomo morali biti tam kot ekipa, da bomo optimalno pomagali Jonasu v generalni razvrstitvi. Poleg tega bo več kolesarjev imelo priložnost, da se potegujejo za etapne zmage. Zelo smo osredotočeni nase in na svoj načrt. Za seboj imamo optimalno pripravo. Verjamemo, da lahko dosežemo najboljši mogoč rezultat," je o ekipi, s katero se odpravljajo po skupno in etapne zmage, dejal direktor ekipe Grischa Niermann.

Jonas Vingegaard bo napadal tretjo skupno zmago na Touru. Foto: Guliverimage

Poseben dres z mislijo na navijače

Kolesarji bodo tekmovali v posebnem dresu Tour de France, The Swarm (Roj, op. a.). "S tem ekipa Visma | Lease a Bike izkazuje čast predanosti svojih oboževalcev in jih dobesedno vključuje v ekipo Toura. Vsi, ki so že kupili naš poseben dres za Tour de France, so bili z imenom vključeni v oblikovanje majice, ki jo bodo nosili Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Marianne Vos in Pauline Ferrand-Prévot," so med drugim zapisali pri nizozemski profesionalni kolesarski ekipi.

Prvi zvezdnik ekipe Vingegaard bo lovil tretjo skupno zmago na Touru, na katerem je slavil leta 2022 in 2023.

Tadej Pogačar brani skupno zmago. Foto: Guliverimage

Začetek v Lillu, konec na Elizejskih poljanah

Dirka po Franciji se bo začela 5. julija v Lillu, končala pa 27. julija na Elizejskih poljanah, prav vse etape bodo potekale izključno po francoskih tleh. Skupno zmago brani Tadej Pogačar, ki je francosko pentljo osvojil že trikrat (2020, 2021, 2024).

