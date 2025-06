Na prvi izdaji sprinta v Koebenhavnu so nastopili tudi trije Slovenci, Matevž Govekar, Žak Eržen (oba Bahrain - Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), a so bili v vlogah pomočnikov v svojih ekipah in niso posegli po visokih uvrstitvah. Najvišje sta z zaostankom 26 sekund končala Govekar na 54. in Eržen 56. mestu, Mezgec pa je bil 101. (+2:30).

Na vrhu so pričakovano kraljevali sprinterji. Slabše je sprint odmeril Nizozemec Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), ki so mu v zadnjih metrih moči povsem pošle. Pravočasno pa je sprint v vetru v prsi začel Belgijec Jordi Meeus (Red Bull - BORA - hansgrohe) in slavil svojo tretjo letošnjo zmago.

Meeus je še ta teden dirkal po Švici, tam dobil petkovo sprintersko etapo, nato pa predčasno sklenil preizkušnjo pred zahtevnima dnevoma v švicarskih gorah. Drugo mesto je pripadlo Francozu Alexisu Renardu (Cofidis), tretji pa je bil še en Francoz Emilien Jeanniere (TotalEnergies).

Od favoritov sta poleg Groenewegna, ki je bil na koncu sedmi, zaostala Nizozemec Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) in Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek). Oba sta bila vpletena v množičnem padcu tik pred začetkom zadnjega kroga.

Kolesarski sprint Koebenhavna (235,6 km):



1. Jordi Meeus (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) 5:01:15

2. Alexis Renard (Fra/Cofidis) isti čas

3. Emilien Jeanniere (Fra/TotalEnergies)

4. Arnaud Demare (Fra/Arkea-B&B Hotels)

5. Tobias Lund Andresen (Dan/Picnic PostNL)

6. Hugo Page (Fra/Intermarche-Wanty)

7. Dylan Groenewegen (Niz/Jayco AlUla)

8. Phil Bauhaus (Nem/Bahrain-Victorious)

9. Stanislaw Aniolkowski (Pol/Cofidis)

10. Soeren Waerenskjold (Nor/Uno-X Mobility)

...

54. Matevž Govekar (Slo/Bahrain-Victorious) +0:26

56. Žak Eržen (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

101. Luka Mezgec (Slo/Jayco-AlUla) +2:30