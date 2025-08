Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško je zadnje mesece polnil medije in sprožal ugibanja, kje bo nadaljeval kariero. Sprva se ga je močno povezovalo z Arsenalom, a je ta v svojo vrsto na koncu zvabil Šveda Viktorja Gyökeresa.

Kljub temu so 22-letnika, ki je od leta 2023 igral za RB Leipzig, še naprej povezovali z Anglijo. V igri zanj sta se omenjala Manchester United in Newcastle United.

Zdaj naj bi bilo neznank konec. Kot poroča Delo, naj bi se Šeško odločil za Newcastle United, ki je zadnjo sezono v Premier League končal na petem mestu.

Foto: Guliverimage

Kakšno odškodnino bi zanj prejel RB Leipzig, h kateremu je Šeško predlani prestopil iz Salzburga, še ni znano, vsota naj bi se gibala od 70 do 80 milijonov evrov, dodajajo pri časniku Delo.

Ob Celarju v drugi angleški ligi tudi Prelec

Slovenski nogometni napadalec Nik Prelec bo kariero nadaljeval v Angliji pri drugoligašu Oxford Unitedu. Kot so sporočili iz kluba, so si 24-letnega napadalca do konca sezone izposodili od italijanskega prvoligaša Cagliarija, po koncu sezone pa ga lahko odkupijo.

Nik Prelec bo kariero nadaljeval v Angliji pri drugoligašu Oxford Unitedu. Foto: Guliverimage

Prelec, ki je zadnji dve sezoni kot posojen nogometaš igral v Avstriji za Tirol in dunajsko Austrio, je za spletno stran Oxforda poudaril, da se veseli igranja v drugi angleški ligi, kjer je še en Slovenec, in sicer Žan Celar pri Queens Park Rangers.

"To je velika priložnost zame. V klubu so me prepričali, da je to pravi kraj zame. Upam, da bodo navijači videli veliko golov, delavnost in nekoga, ki se bori za ekipo. Komaj čakam, da dosežem prvi gol pred navijači," je dodal Prelec.

Nova sezona druge angleške lige se bo začela prihodnji konec tedna, en teden pozneje pa bo začetek elitne angleške lige, v kateri bosta očitno tudi dva Slovenca. Nekdanji branilec Udineseja Jaka Bijol je poleti okrepil Leeds United, vse bližje selitvi na Otok, po zadnjih medijskih namigovanjih k Newcastle Unitedu, pa je tudi napadalec Leipziga Benjamin Šeško.