Romunka Cirstea iz kvalifikacij do naslova v Clevelandu

Petintridesetletna Romunka Sorana Cirstea je osvojila turnir WTA 250 v Clevelandu. V finalu je bila boljša od domačinke Ann Li s 6:2 in 6:4.

Za Cirsteo, ki je turnir začela na 112. mestu lestvice WTA, je to tretji naslov v karieri, prvi po Istanbulu 2021. Do lovorike je prišla brez izgubljenega niza v sedmih dvobojih, vključno z dvema nastopoma v kvalifikacijah.

Deset let mlajša Ann Li ostaja pri enem naslovu WTA. Osvojila ga je leta 2021 na Kanarskih otokih.

V Winston Salemu finalista Van de Zandschulp in Furcsovics

Nizozemec Botic van de Zandschulp in Madžar Martin Furcsovics bosta igrala v finalu teniškega turnirja ATP v Winston Salemu. Van de Zandschulp, 92. igralec svetovne lestvice, je v polfinalu, ki ga je prekinilo dež, premagal Francoza Giovannija Mpetshija Perricarda s 6:4, 7:5.

Fucsovics, 94. na ATP, se je v finale uvrstil, ker je Američan Sebastian Korda zaradi bolezni odstopil. Van de Zandschulp je pred tem v četrtfinalu, prav tako po prekinitvi zaradi dežja, s 6:3, 5:7, 6:3 premagal Kitajca Buja Yunchaoketeja.

Botic van de Zandschulp se je uvrstil v finale. Foto: Reuters

Nizozemec je lani v drugem krogu na Flushing Meadowsu premagal španskega zvezdnika Carlosa Alcaraza. Svoje tekmovanje na zadnjem turnirju za grand slam sezone bo letos začel proti enajstemu nosilcu Holgerju Runeju iz Danske. Fucsovics se bo v prvem krogu odprtega prvenstva ZDA pomeril s Kanadčanom Denisom Shapovalovom.

Ruski finale v Monterreyu

V finalu turnirja WTA serije 500 v Monterreyu v Mehiki bosta igrali Rusinji Dijana Šnajder in Jekaterina Aleksandrova. Mlajša, 21-letna Šnajder, je v polfinalu premagala Američanko Alycio Parks s 6:3, 7:6, devet let starejša Aleksandrova pa je v finale napredovala, potem ko je Čehinja Maria Bouzkova predala dvoboj na začetku drugega niza.

Aleksandrova, ki na lestvici WTA zaseda 12. mesto, bo igrala deseti finale v karieri, dobila jih je pet, nazadnje letos v Linzu, Šnajder (14.) pa ima v finalih izkupiček 4-1. Vse štiri naslove je osvojila v letu 2024.