Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
23. 10. 2025,
14.57

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Veronika Erjavec teniški globus

Četrtek, 23. 10. 2025, 14.57

19 minut

Teniški globus, 23. oktober

Veronika Erjavec po dobrem začetku brez četrtfinala na Kitajskem

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Veronika Erjavec | Veronika Erjavec je izpadla v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Guangzhouju. | Foto Guliverimage

Veronika Erjavec je izpadla v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Guangzhouju.

Foto: Guliverimage

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izpadla v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Guangzhouju. Za preboj v četrtfinale je bila s 3:6, 6:3, 6:2 boljša domačinka Zhang Shuai. Dvoboj je trajal uro in 40 minut.

Petindvajsetletna Ljubljančanka je bolje odprla dvoboj, v katerem sta si tekmici v prvem nizu izmenjali kar nekaj odvzemov servisa. Več zbranosti je prikazala trenutno 100. igralka sveta in dobila prvi niz.

V drugem je Erjavec dvakrat vodila z "breakom" prednosti, a je po vodstvu s 3:2 izgubila štiri zaporedne igre, Kitajka pa je izsilila odločilni tretji niz. Odprla ga je z vodstvom 4:0, po čemer rešitve za trenutno najboljšo Slovenko na lestvici WTA ni bilo več.

Erjavec se je potegovala za prvi četrtfinale na turnirjih serije WTA 250. Doslej je nastopila na dveh, na prvem je lani v Budimpešti izpadla v kvalifikacijah, letos pa je v glavnem delu žreba v romunskem Iasiju izgubila v prvem krogu.

Na turnirju v Guangzhouju z nagradnim skladom nekaj več kot 230.000 evrov, je v glavnem delu žreba nastopila tudi Kaja Juvan, a izpadla v prvem krogu. Pred tem je uspešno opravila kvalifikacije.

Izidi:

Tokio, WTA 500 (913.594 evrov):
- 2. krog:
Belinda Bencic (Švi/5) - Varvara Gračeva (Fra) 6:4, 6:3;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/3) - Jaqueline Cristian (Rom) 6:1, 6:2;
Sofia Kenin (ZDA) - Wakana Sonobe (Jap) 3:6, 6:1, 7:6 (2);
Elena Ribakina (Kaz/2) - Leylah Fernandez (Kan) 6:4, 6:3;

Guangzhou, WTA 250 (237.185 evrov):
- 2. krog:
Lulu Sun (NZl) - Wang Yafan (Kit) 6:3, 6:1;
Caty McNally (ZDA) - Ajla Tomljanović (Avs) 6:4, 4:6, 6:3;
Claire Liu (ZDA) - Anna Bondar (Mad) 6:3, 6:4;
Ella Seidel (Nem) - Julija Putinceva (Kaz/6) 6:3, 6:2;
Zhang Shuai (Kit) - Veronika Erjavec (Slo) 3:6, 6:3, 6:2;
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Wang Xiyu (Kit) 6:3, 2:6, 6:3;
Ann Li (ZDA/2) - Camila Osorio (Kol) 7:5, 6:2.

Taylor Fritz
Sportal Monačan namučil prvega nosilca v Baslu
Novak Đoković
Sportal Nočna akcija v Beogradu ... #video
 
Veronika Erjavec teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.