Veronika Erjavec po dobrem začetku brez četrtfinala na Kitajskem

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je izpadla v drugem krogu turnirja serije WTA 250 v kitajskem Guangzhouju. Za preboj v četrtfinale je bila s 3:6, 6:3, 6:2 boljša domačinka Zhang Shuai. Dvoboj je trajal uro in 40 minut.

Petindvajsetletna Ljubljančanka je bolje odprla dvoboj, v katerem sta si tekmici v prvem nizu izmenjali kar nekaj odvzemov servisa. Več zbranosti je prikazala trenutno 100. igralka sveta in dobila prvi niz.

V drugem je Erjavec dvakrat vodila z "breakom" prednosti, a je po vodstvu s 3:2 izgubila štiri zaporedne igre, Kitajka pa je izsilila odločilni tretji niz. Odprla ga je z vodstvom 4:0, po čemer rešitve za trenutno najboljšo Slovenko na lestvici WTA ni bilo več.

Erjavec se je potegovala za prvi četrtfinale na turnirjih serije WTA 250. Doslej je nastopila na dveh, na prvem je lani v Budimpešti izpadla v kvalifikacijah, letos pa je v glavnem delu žreba v romunskem Iasiju izgubila v prvem krogu.

Na turnirju v Guangzhouju z nagradnim skladom nekaj več kot 230.000 evrov, je v glavnem delu žreba nastopila tudi Kaja Juvan, a izpadla v prvem krogu. Pred tem je uspešno opravila kvalifikacije.