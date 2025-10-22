Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sreda,
22. 10. 2025,
11.05

Novak Đoković

Sreda, 22. 10. 2025, 11.05

Napad na grafit Novaka Đokovića, umetnik zgrožen #video

B. B.

Novak Đoković | Novak Đoković je večkrat odkrito podprl proteste v Srbiji. | Foto Guliverimage

Novak Đoković je večkrat odkrito podprl proteste v Srbiji.

Foto: Guliverimage

V Beogradu je bil v noči na torek uničen grafit, ki je bil posvečen Novaku Đokoviću. Gre za grafit, ki je imel posebno sporočilo in ki ga je ustvaril umetnik in aktivist Andrej Josifovski. "Ne skrbi, brat moj Novak Đoković, sledi povračilo," je zapisal Josifovski.

Zgrožen aktivist

V posameznih srbskih medijih je zaokrožila novica, kako je nekdo s črno bravo prekril poslikavo Novaka Đokovića, enega naj boljših svetovnih športnikov. Poslikavo je naredil znani aktivist in umetnik Andrej Josifovski, ki je tudi ostro obsodil to dejanje.

"Predstavljajte si tistega velikega “patriJota” v oranžni jakni in s kapo, ki se ponoči plazi naokoli, potem pa se ustavi pred Novakom (Da, Novakom!), ga pogleda naravnost v oči in mu zlije barvo po obrazu in telesu," je na družbenih omrežjih zapisal Josifovski, ki pa si s tem ne misli ustavljati."Ne skrbi, brat moj Novak Đoković, sledi povračilo, ampak brez maske, sredi belega dne, tako kot to počnemo mi."

Pumpanje v Wimbledonu

Eden najboljših teniških igralcev je srbskega umetnika navdihnil na letošnjem turnirju v Wimbledonu, ki je po vsaki zmagi nakazal "pumpanje". Mnogi so to razumeli kot znak podpore protivladnim protestom v Srbiji, ki trajajo po tistem, ko se je leta 2024 na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, pod njim pa je umrlo 16 ljudi. Tragedija je sprožila nastanek protestnega gibanja, ki so ga analitiki primerjali z mladinsko vstajo leta 1968. Študenti so bili v ospredju protivladnih demonstracij, ki so hitro prerasle v množične proteste.

Že junija so grški mediji poročali, da se bo Beograjčan preselil v Grčijo in da so mu že zagotovili zlati vizum (golden visa, op. p.), ki državljanom držav zunaj EU ponuja stalno prebivališče. Septembra so se pojavila fotografije Novaka iz Grčije, kjer je igral tenis s svojim sinom Stefanom. Prav tako je 38-letni potrdil, da bo igral turnir v Atenah, medtem ko je pariški masters odpovedal.

Novak Đoković na OP ZDA. | Foto: Guliverimage Novak Đoković na OP ZDA. Foto: Guliverimage

Ohlajen odnos z Aleksandrom Vučićem?

Nekateri so pisali celo o tem, da naj bi se Beograjčan preselil tudi zaradi ohlajenega odnosa s predsednikom Aleksandrom Vučićem, potem ko je pred časom pri protestih v Srbiji podprl študente. Njegove javne izjave v podporo mladim in tistim, ki si prizadevajo za spremembe v državi, naj bi vzbudile slabo voljo v vrhu srbske politike.

Đoković je na družbenih omrežjih odkrito podprl študente: "Kot nekdo, ki globoko verjame v moč mladih in njihovo željo po boljši prihodnosti, menim, da je pomembno, da se njihovi glasovi slišijo. Srbija ima ogromen potencial, njena izobražena mladina pa je največja moč. Vsi potrebujemo razumevanje in spoštovanje."

Pozneje je zmago na OP Avstralije posvetil študentki, ki se je poškodovala med demonstracijami. Košarkarske tekme v Beogradu se je udeležil v puloverju z napisom Študenti so prvaki in delil fotografije množičnih shodov z napisom: "Zgodovina, neverjetno."

