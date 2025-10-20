"Če bi mi kdo od mlajših lahko za eno leto posodil svoje telo, bi bilo to super," je pred dnevi povedal Novak Đoković, ki je v zadnjem obdobju večkrat priznal, da njegovo telo ne more več slediti takšnem ritmu turnirja.

Na ekshibicijskem turnirju Six Kings Slam v Rijadu smo lahko videli Novaka Đokvića, ko je moral v dvoboju za tretje mesto Taylorju Fritzu po prvem nizu predati dvoboj.

"Ni ravno najboljše. Rad bi se vsem opravičil. Žal mi je, da niste mogli videti drugega niza. No, zdaj je čas za počitek in za reševanje nekaterih težav, ki jih imam s svojim telesom. Potem pa upam, da bom igral še zadnja dva turnirja sezone, bomo videli," je Đoković povedal po predaji.

Novak Đoković ob premorih. Foto: Reuters

Ni več isti

Sezona gre h koncu, Đoković pa je vidno vse bolj utrujen. Kako tudi ne bi bil, potem ko je star 38 let in za mnoge poznavalce tenisa je pravi čudež, kaj mu še uspeva. Spomnimo, da je letos v svojo vitrino postavil stoto turnirsko lovoriko v Ženevi in se je na turnirjih za grand slam trikrat uvrstil v polfinale, enkrat pa je prišel do četrtfinala.

Zavidljivi rezultati, a Nole ni več tisti, kot je bil. Trenutno se zdi, da proti Carlosu Alcarazu in Janniku Sinnerju ne najde prave formule, da bi mladeniča, ki sta od njega mlajša več kot 15 let, pred njim položila lopar.

Ni več prave svežine. Foto: Reuters

S Špancem je v letošnji sezoni igral dvakrat in obakrat izgubil, medtem ko je proti Italijanu igral trikrat, če štejemo še turnir v Rijadu, in prav tako vse izgubil.

In prav na vseh letošnjih uradnih dvobojih, ki jih je z njima igral na turnirjih za grand slam (trikrat v polfinalu in enkrat v četrtfinalu), sta ga Alcaraz in Sinner premagala. Večkrat je dejal, da največjo težavo predstavlja vprašanje, kako na turnirjih velike četverice, ki se igrajo na tri dobljene nize, priti v zaključno fazo turnirja čim bolj svež. A tudi on je samo človek in tudi pri njem so leta naredila svoje.

Kako dolgo še?

Nekaj podobnega smo lahko videli tudi pri Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu. A srbski teniški zvezdnik se še ne predaja. To je pred dnevi jasno povedal v pogovoru Joyforum, saj se že nekaj časa ugiba, kako dolgo bo 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam še vztrajal. Povedal je, da ga še vedno zanima, kako daleč lahko pride in namignil, da leto 2026 ne bo njegovo zadnje. Upanje mu dajejo športniki, kot so Tom Brady in LeBron James in nenazadnje tudi Cristiano Ronaldo.

"Dolgo trajanje kariere je ena mojih največjih motivacij. Resnično želim videti, kako daleč lahko pridem. Če pogledate vse svetovne športe, LeBron James je še vedno močan in star je 40 let, Cristiano Ronaldo, Tom Brady je igral do svojega 40. leta, kar je neverjetno. Tudi oni so moj navdih, zato želim nadaljevati. To je ena od motivacij, poleg tega pa želim tudi živeti, kar pomeni nadaljevati profesionalno kariero in nad tem sem zelo navdušen."

Igra vse manj turnirjev. Foto: Guliverimage

Kako naprej?

Novak že nekaj časa zmanjšuje število turnirjev v sezoni. Njegov glavni cilj so turnirji za grand slam, kjer lovi 25., rekordno lovoriko za grand slam. A manjše število turnirjev je pri njegovi starosti skorajda nujna. Za zdaj mu to še ni prineslo želenih rezultatov in zanimivo bo spremljati, kaj bo Đoković pripravil v prihodnjih sezonah, ki jih ni ostalo veliko? Za zdaj ni jasno, koliko dvobojev bo letos sploh še igral. V načrtu ima turnir v Atenah in zaključni turnir v Torniu, če mu bo zdravje to dovoljevalo.

Novak Đoković v časih, ko je bilo v njegovem telesu še veliko več energije. Foto: Guliverimage

Kaj kažejo tabele skozi njegovo kariero?

Novak Đoković je skozi svojo kariero dosegel izjemne rezultate, pri čemer je največ turnirskih zmag v enem letu osvojil leta 2015, ko je zabeležil kar 11 naslovov. Največ dvobojev pa je dobil leta 2009, kar 78, kar kaže na izjemno konsistentnost in vzdržljivost skozi sezono. Poleg tega so bila leta 2013 in 2016 prav tako izjemna, saj je ob relativno majhnem številu porazov osvojil številne zmage, kar potrjuje, da je bil v teh sezonah na vrhuncu svoje forme. Đokovićeva sposobnost združevanja visokega števila zmag z uspešnostjo v turnirjih ga uvršča med najbolj dominantne igralce svojega časa.

Đokovićeva teniška kariera skozi leta

Leto Dobljeni/Izgubljeni dvoboji Skupno dvobojev Število turnirskih zmag 2025 35/14 49 (sezone še ni konec) 1 2024 38/10 48 1 2023 57/8 65 7 2022 44/8 52 5 2021 56/7 63 5 2020 47/7 54 4 2019 60/12 72 5 2018 54/13 67 4 2017 32/8 40 2 2016 65/10 75 7 2015 84/7 91 11 2014 65/11 76 7 2013 80/10 90 7 2012 79/12 91 6 2011 74/6 80 10 2010 62/20 82 2 2009 78/19 97 5 2008 68/17 85 4 2007 68/19 87 5 2006 48/21 69 2 2005 41/19 60 / 2004 59/15 74 / 2003 10/6 16 /

